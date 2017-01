Donald Trump, l’art de l’esquive

Correspondant à New York

Le président Trump ressemblera beaucoup au candidat Trump lorsqu’il entrera en fonction le 20 janvier. Donald Trump l’avait laissé supposer avec ses rafales de tweets provocateurs depuis sa victoire du 8 novembre dernier. Il l’a confirmé au cours d’une conférence de presse où il a démontré son art de l’esquive. Une nouvelle fois mis en cause pour ses liens avec la Russie, Donald Trump a préparé le terrain pour sa première rencontre avec les médias depuis juillet 2016 en publiant un tweet ravageur contre ses propres services de renseignement dans lequel il s’est demandé si les Américains vivaient dans l’«Allemagne nazie».

«Le futur président a multiplié les exagérations et les déclarations théâtrales»

Une fois arrivé au podium dans le lobby de la Trump Tower, le futur président a multiplié les exagérations, les déclarations théâtrales, les attaques contre la presse, répété sa comparaison entre les Etats-Unis et l’Allemagne nazie, et s’est contorsionné entre les questions sur ses liens avec la Russie. Il n’a cessé de lier la Chine à la Russie sur le sujet du piratage informatique et a ignoré la journaliste lui demandant d’affirmer que personne au sein de son équipe de campagne n’avait eu de liens avec Moscou.

Pour noyer les questions sur sa décision de confier la direction de l’Organisation Trump à ses deux fils, au lieu de la placer dans une fiducie sans droit de regard pendant sa présidence, Donald Trump a aussi fait placer des piles de documents sur une table à côté du podium et a cédé la parole un long moment à son avocate.

Pendant une heure, Donald Trump a surtout cherché à utiliser sa conférence de presse pour s’adresser directement à ses supporters. «Je serai le président qui sera le plus grand créateur d’emplois jamais créé par Dieu», a-t-il affirmé sans sourciller, mais en y ajoutant une nuance passée quasi inaperçue sous les superlatifs: «Avec un peu de chance.» (TDG)