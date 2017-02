Credit Suisse en plein chantier

Chez Credit Suisse, mieux valait prendre un casque mardi, avant de faire le tour de l’année écoulée en compagnie de l’architecte en chef. Attention, chute de chiffres: deuxième année de déficit, pertes de 2,4 milliards de dollars, 7250 suppressions de postes l’an dernier, 6500 encore à venir… N’en jetez plus. Si les dimensions impressionnent, les plans du chantier sont en réalité connus depuis 2015. Ils avaient été présentés par Tidjane Thiam six mois après sa nomination à la barre du numéro deux bancaire du pays. Pour la Suisse, l’importance de cette mise en coupe réglée dépasse de loin les 1600 suppressions de postes agendées entre 2015 et 2018 – l’effort de guerre imparti au réduit national. Elle se joue dans un recoin du chantier: derrière des rideaux se prépare la scission des activités helvétiques du groupe – nom de code «SUB» pour Banque Universelle Suisse. Une indépendance juridique qui doit être consacrée par une entrée en Bourse prévue d’ici à la fin de l’année. En principe. Car la direction hésite, calcule, soupèse. La multinationale a-t-elle encore besoin de mettre en vente de ses activités historiques – le joyau de la couronne – afin de renflouer ses fonds propres à coups de milliards, comme envisagé il y a dix-huit mois?

Les comptables – puis le grand patron – trancheront. Il faut espérer qu’ils ne feront pas l’impasse sur l’intérêt de l’économie nationale lorsqu’ils entérineront ce qui sera casé dans le bilan d’entrée de cette entité helvétique. Les grandes entreprises ont besoin de banques solides à leur service, avec un bilan nettoyé, «clean». Cela ne serait, au fond, qu’un juste retour des choses. Tidjane Thiam n’a-t-il pas vanté hier «l’atout» que représentent «l’héritage et l’identité helvétique» du groupe Credit Suisse en ces temps «de géopolitique incertaine»?

(TDG)