Comment renaître face à Trump?

Le coup de fil de l’ancien vice-président américain Joe Biden samedi soir n’était pas anodin. «Transposons ce mouvement à l’échelle nationale», a-t-il lancé dans un message qui n’était pas adressé à Tom Perez, le nouveau patron du parti démocrate élu ce jour-là à Atlanta. Ces encouragements étaient destinés aux supporters de Stephanie Hansen, une avocate qui a permis samedi aux démocrates de conserver le contrôle du Sénat du Delaware, l’Etat de Joe Biden.

Cette victoire est une bonne nouvelle pour les démocrates après une année 2016 marquée par les désillusions et l’amère défaite de Hillary Clinton face à Donald Trump. L’ampleur inattendue du succès de Stephanie Hansen face au républicain John Marino – 16 points – est une source d’espoir pour un parti affaibli et miné jusqu’ici par les divisions entre l’aile progressiste emmenée par Bernie Sanders et la faction modérée, soucieuse de défendre l’héritage de Barack Obama.

La victoire de Stephanie Hansen sera probablement une source d’inspiration pour Tom Perez, un proche d’Obama, qui doit tenter de traduire en victoires électorales l’opposition d’une majorité d’Américains à Donald Trump. Stephanie Hansen a réussi à construire une coalition de femmes inspirées par la Marche des femmes le 21 janvier dernier à Washington et d’électeurs soucieux d’envoyer un message fort au président. La nouvelle sénatrice étatique du Delaware a notamment pu compter sur des centaines de volontaires, issus de groupes disparates et souvent venus de loin.

Le contour de l'opposition à Donald Trump s'est bien esquissé le 25 février 2017 dans le Delaware. Tom Perez et les démocrates sont conscients que l'impopularité précoce du président leur donne l'occasion d'affiner le trait ces prochains mois. A une condition: qu'ils parviennent à s'unir.

