Chers amis appenzellois

Je m’adresse à vous, chers Appenzellois des Rhodes-Intérieures. Car on se connaît un peu. J’ai arpenté vos sublimes campagnes. J’y ai rencontré des habitants sympathiques, ouverts à la discussion mais en même temps figés par l’angoisse de perdre leur identité et donc leur bien-vivre sous la pression des étrangers.

C’est en vos terres, celles de Suisse centrale et de quelques grands cantons pivots alémaniques comme l’Argovie, que se jouera la votation du 12 février sur la naturalisation facilitée. Les derniers sondages sont contradictoires et n’autorisent aucun pronostic. L’issue risque d’être serrée. Même si une majorité du peuple devait dire oui, le projet pourrait ne pas obtenir la majorité des cantons également nécessaire à cette modification constitutionnelle.

Donc, chers et honorables citoyens de cantons un peu frileux face aux gens d’ailleurs, ne cédez pas aux arguments faussement défensifs d’opposants qui se veulent patriotes mais travaillent en réalité à l’affaiblissement de ce pays. Non, il ne s’agit pas d’accorder la nationalité suisse à cette femme en niqab dont l’affiche peuple tous les murs de Suisse, ni aux migrants fraîchement débarqués. La campagne de l’UDC est une pure imposture. Il n’y a rien d’automatique dans la naturalisation proposée aux jeunes de moins de 25 ans qui depuis trois générations vivent en Suisse. Et les cantons ont leur mot à dire dans un processus strictement cadré.

Pour l’immense majorité, ce sont des Suisses de cœur et d’esprit qui se verront ainsi accorder le passeport à croix blanche. Ils ont fréquenté nos écoles, tout comme leurs parents et souvent grands-parents. Ils sont d’abord Européens, ils partagent notre mode de vie et notre culture. Nous ne leur faisons pas de cadeaux. C’est notre pays, notre peuple, notre cohésion qui en sortiront renforcés. Le risque est nul pour un avantage majeur. Ils sont jeunes et apportent ce sang neuf, cet engagement dont la Suisse, et plus encore le canton d’Appenzell RI, a cruellement besoin.

Amis Appenzellois, ne vous laissez pas embobiner par les diseurs de mauvaise aventure. Il ne s’agit pas de naturaliser des requérants fraîchement débarqués, mais de votre jeune voisin de ferme ou de travail à l’inimitable accent du coin. Nous avons tout à gagner en leur confirmant qu’ils sont bien des nôtres et que nous partageons un destin commun avec les mêmes droits et obligations. Appenzellois, nous avons besoin de vous. (TDG)