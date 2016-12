Calme en hausse, profit en baisse

Après avoir infligé un traitement douloureux à la place financière helvétique pendant plusieurs années, un agent du fisc allemand aussi zélé que talentueux prend sa retraite: Peter Beckhoff aura participé à la mise à mort rapide de Rubik, ce projet d’impôt libératoire anonyme, perçu à la source sur les revenus de l’intérêt, les dividendes et les gains en capitaux. Ce fut la fin du combat d’un Genevois: Patrick Odier, ex-président de l’Association suisse des banquiers.

Les banques helvétiques entrent désormais dans l’ère de l’échange automatique de renseignements en matière fiscale. Après les fêtes de Nouvel-An, leurs experts commenceront la collecte de données sur les avoirs des clients étrangers afin de les adresser à l’Administration fédérale. Celle-ci se lancera dans l’échange d’informations avec les Etats partenaires, dès septembre 2018.

Ce régime, apparemment plus moral que les heures glorieuses du secret bancaire, promet un calme relatif en hausse et des rendements en baisse sur notre place financière. Des rémunérations et des recettes fiscales déclinantes sont à prévoir à Genève. Le lobby bancaire et nos autorités devront en plus se mobiliser contre un risque de concurrence peu équitable.

Face aux standards de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), les Etats-Unis ont en effet défendu leurs intérêts avec le plus grand soin. Washington s’est ainsi contenté de manifester l’intention de s’astreindre à l’échange automatique, mais sans s’imposer de délai. Du coup, des spécialistes américains développent des trésors d’optimisation fiscale destinés aux contribuables d’autres Etats.

Berne a déjà promis de rappeler à Washington ses obligations de membre de l’OCDE. A notre tour rappelons à nos diplomates et au Conseil fédéral l’urgence de ce défi!

(TDG)