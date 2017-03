Aux femmes d’être convaincues

Lorsqu’en 1971 ma mère quitta sa Suède natale pour la Suisse, ses proches la regardèrent avec de grands yeux. S’installer là où les femmes n’avaient pas encore le droit de vote leur semblait stupéfiant. Nul doute que quarante-six ans plus tard, même si les femmes ont depuis l’honneur de se rendre aux urnes et même d’ouvrir un compte en banque, la réaction serait la même: l’an dernier, une étude de The Economist révélait que le marché du travail en Suisse est le plus discriminatoire d’Europe concernant l’égalité homme-femme. Se trouver derrière les pays scandinaves n’a rien d’une révélation, mais traîner en queue de peloton après la Grèce et le Portugal, ça fait mal. Bon, tout n’est pas perdu puisque Genève, en termes d’égalité salariale, fait mieux que la moyenne helvétique: ici, les femmes ne sont payées que 7,9% de moins que les hommes. Reste que, selon une autre étude, il faudrait attendre encore cent septante ans pour atteindre l’équité.

La Journée des droits des femmes a donc de beaux jours devant elle. Entre la littérature enfantine qui s’acharne à montrer les mamans derrière une planche à repasser, le partage des tâches qui relève du fantasme ou l’omniprésence du sexisme ordinaire – non, Ueli Maurer comparant sa femme à un ustensile de cuisine, ce n’est pas drôle – les combats ne manquent pas. Or, malgré l’évidence des disparités, nombreuses sont les femmes à estimer que le féminisme, c’est dépassé. Si la volonté politique reste essentielle, il est fondamental, avant tout, de convaincre les principales intéressées de ces inégalités (TDG)