Appel aux ménages responsables

Le nouveau scandale lié aux denrées alimentaires porte sur la commercialisation de viande avariée, associée à des cas de corruption. Il s’agit cette fois-ci d’un scénario brésilien. Et il constitue un nouvel appel, strident, à l’intention des consommateurs responsables. Dans le monde entier, mais, bien sûr, avant tout dans les pays les plus privilégiés. La Suisse s’avère concernée en première ligne.

Les ménages de ce pays doivent donc sans cesse consommer en se souvenant d’une réalité: la qualité et la sécurité se paient. C’est d’autant plus vrai que ces éléments passent souvent par la notion de proximité dans le domaine alimentaire. Et les prix ne font justement pas partie des premiers atouts de l’agriculture helvétique.

Les paysans suisses restent cependant fort compétitifs en qualité, en sécurité et, valeur cruciale, en goût. Il nous faut donc payer pour les garder. Des distributeurs, des producteurs et des pouvoirs publics, à l’instar de l’Etat de Genève, multiplient les partenariats et les labels pour favoriser de tels comportements, renforcer les réels atouts des produits indigènes face aux prix des détaillants des pays voisins.

Les ménages helvétiques ne roulent certes pas tous sur l’or. Nombre d’entre eux connaissent des fins de mois difficiles, le chômage, voire la pauvreté. Il appartient donc d’autant plus à tous les consommateurs disposant d’un pouvoir d’achat leur permettant de choisir de se mobiliser. Sans règle ni obligation. Juste spontanément. Civiquement.

Une tendance devrait faciliter ce type de résolution. La part de leurs revenus que les ménages suisses consacrent en moyenne à l’alimentation diminue de façon constante depuis une cinquantaine d’années. Aujourd’hui elle excède à peine 10%. S’assurer des provisions de qualité paraît donc à la portée de beaucoup d’entre nous. (TDG)