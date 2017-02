A l’armée, le syndrome des munitions

La sécurité en Europe s’est indiscutablement détériorée ces dernières années. Et c’est fort de ce constat que Guy Parmelin, le chef du Département fédéral de la défense, a présenté jeudi la facture pour ses besoins militaires. Il demande au parlement d’approuver un engagement global de 2,1 milliards de francs. Un joli pactole.

Dans ces dépenses figure le crédit de près d’un demi-milliard pour prolonger la vie des F/A-18. Il passera comme une lettre à la poste, puisque Parmelin a eu l’intelligence de renoncer rapidement à les équiper de bombes pour l’attaque au sol. Le Conseil fédéral l’avait stoppé net, estimant, à raison, qu’un changement de doctrine de combat ne pouvait se faire à la va-vite, soit lors d’un toilettage des jets.

«Quand on demande combien l’armée investit dans sa cyberdéfense, les réponses sont toujours filandreuses»

Il n’en reste pas moins que ces dépenses militaires laissent un arrière-goût bizarre. On a toujours l’impression qu’elles s’inscrivent dans le moule immuable d’un conflit classique. On en veut pour preuve ces centaines de millions qu’on va dépenser en munitions, rien que pour mettre les stocks à niveau, au cas où…

Quelle est la probabilité que ces munitions soient engagées dans des combats réels d’ici à vingt ans? Et quelle est la probabilité que des attaques informatiques réelles aient lieu sur des infrastructures sensibles pendant cette même période? On incline à penser que le danger numérique est plus présent. Pourtant, quand on demande à Guy Parmelin et à son entourage combien l’armée investit dans sa cyberdéfense, les réponses sont toujours filandreuses. Que ce soit sur les effectifs ou sur le matériel.

Il faudra bien un jour que la Suisse fasse sortir sa cyberdéfense du placard. Ne serait-ce que pour attirer à elle les meilleurs talents. Et peut-être, un jour, l’organigramme de l’armée se composera-t-il des Forces terrestres, des Forces aériennes et des Forces cyber. (TDG)