A Minsk, le spectre de Maïdan

Depuis trois semaines, quelques milliers de Biélorusses protestent dans les grandes villes du pays contre un projet d’impôt qui frappe les sans-emploi et les temps partiels dans un contexte de grave récession économique. Ces manifestations se déroulent dans le calme, presque sur la pointe des pieds. Et ne sont, jusqu’ici, pas réprimées par le régime autoritaire du président Loukachenko, au pouvoir depuis vingt-deux ans.

Proche de l’Ukraine, cette ex-république soviétique de 9,5 millions d’habitants tente de se défaire de la dépendance à la Russie et de se rapprocher de l’Europe. Mais alors qu’à Kiev, on rend hommage aux révolutionnaires tombés pour la liberté sur le Maïdan, à Minsk, on s’inquiète d’un scénario à l’identique.

Depuis le début de l’année, les relations entre Minsk et Moscou se sont considérablement dégradées. A chaque initiative proeuropéenne du président Loukachenko, la Russie a répondu par des mesures de rétorsion: réduction de l’approvisionnement en pétrole, rétablissement des contrôles aux frontières, limitation des importations de produits alimentaires.

Ces pressions glacent le sang des Biélorusses. Car elles ressemblent diablement à celles de la première phase de résolution d’un conflit décrite dans la doctrine Gerasimov. Valery Gerasimov est le chef d’état-major des armées russes. C’est lui qui a théorisé, en 2013, la stratégie appliquée en Ukraine en 2014. Elle consiste à prendre des mesures non militaires pour étrangler un pays, avant d’engager des forces non identifiées, dans un conflit asymétrique et gelé. En Ukraine, il a déjà fait 10 000 morts.

Le président Loukachenko le sait. Pour preuve, il déclarait au début de février: «Personne ne nous occupera. Nous nous protégerons, nous et notre indépendance.» Des mots que les Biélorusses espèrent non prémonitoires. (TDG)