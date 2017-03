Tétraplégique, il retrouve l'usage de son bras

Près de dix ans après un accident de vélo, un Américain paralysé à partir des épaules peut à nouveau utiliser son bras et sa main droite pour boire ou manger, grâce à une nouvelle neuroprothèse saluée comme une «première» médicale par des chercheurs.

Cette avancée remarquable réalisée aux Etats-Unis (Cleveland), dépend d'un dispositif qui contourne la lésion de la colonne vertébrale en utilisant des fils, des électrodes et des logiciels informatiques pour reconnecter son cerveau et les muscles de son bras paralysé.

