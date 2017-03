L'impact du soleil est non négligeable

Les fluctuations de l'activité solaire ont un effet perceptible sur le climat terrestre. Elles pourraient réduire, temporairement, d'un demi-degré Celsius le réchauffement climatique causé par l'homme, selon des chercheurs suisses.

Outre les modifications climatiques dues à l'activité humaine, il existe des variations climatiques naturelles. Une question centrale de la recherche sur le climat est de savoir quelle est l'influence de l'activité du soleil sur ces variations naturelles. Une étude soutenue par le Fonds national suisse (FNS) évalue pour la première fois cet effet.

Ainsi, un soleil au rayonnement plus faible pourrait réduire d'un demi-degré le réchauffement causé par l'homme, lorsque l'astre solaire atteindra - dans quelques décennies - le minimum de son activité.

C'est le résultat des numérisations informatiques complexes effectuées par des chercheurs de l'Observatoire physico-météorologique de Davos (PMOD), de l'Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux (EAWAG), de l'EPFZ et de l'Université de Berne.

Ce refroidissement ne compensera en aucun cas la hausse des températures causées par les gaz à effet de serre. Mais: «Nous pourrions gagner un temps précieux si l'activité du soleil décroît et que la hausse des températures ralentit un peu», estime le directeur du projet Werner Schmutz dans un communiqué du FNS.

Court répit

Ce répit ne sera cependant que passager, met en garde M.Schmutz: après un minimum d'activité solaire vient un maximum. Reste qu'on ne peut que spéculer sur l'activité future de l'astre solaire. Les séries de données ne sont disponibles que depuis quelques décennies et ne révèlent pas de variations sur cette période.

«Prédire les cycles reste difficile pour les physiciens solaires», explique Werner Schmutz. La phase de forte intensité observée depuis 1950 laisse toutefois penser qu'un creux est à attendre au cours des 50 à 100 ans à venir.

L'étude a été publiée dans différentes revues spécialisées. Les scientifiques concernés se retrouvent très prochainement pour une conférence à Davos afin de discuter des résultats finaux du projet.

Ce dernier regroupe les savoir-faire des différentes institutions en matière de modélisation des effets climatiques: le PMOD a calculé le forçage radiatif du soleil en prenant en compte son rayonnement électro-magnétique mais aussi particulaire. L'EPF Zurich a étudié les autres répercussions sur l'atmosphère et l'Université de Berne a examiné les interactions entre l'atmosphère et les océans.

Hivers rigoureux

De plus, le Centre Oeschger de recherche sur le climat de l'Université de Berne a comparé des données sur les taches solaires, qui font l'objet de relevés depuis plus de trois siècles et dont le nombre est en étroite corrélation avec l'activité du soleil. «Nous savons que les hivers étaient extrêmement rigoureux lors du dernier minimum, en tout cas en Europe du Nord», note Werner Schmutz.

Il faudra néanmoins encore du travail pour établir une image détaillée du rapport entre l'activité solaire et le climat global - qu'il s'agisse de notre passé ou de notre avenir. (ats/nxp)