L'EPFL coordonnera deux projets européens

La participation de la Suisse à la recherche européenne se concrétise. L'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) a été choisie pour diriger deux projets du programme Horizon 2020, d'un coût total de 14 millions d'euros.

Plus précisément, c'est le Laboratoire de photonique et mesures quantiques (STI/SB) de l'EPFL qui coordonnera les deux projets en parallèle. Il est dirigé par le professeur Tobias J. Kippenberg, a indiqué l'EPFL dans un communiqué.

Le projet trouve son origine dans des appels très concurrentiels de Future and Emerging Technologies (FET) Proactive et de Marie Curie European Training Network. Des acteurs de premier plan issus du monde académique et des industries de pointe (IBM, Bosch, Thales, Hitachi, STMicrolectronics) vont collaborer pour renforcer le leadership européen en matière d'optomécanique quantique.

Nano

Le 1er janvier dernier, le projet Hybrid Optomechanical Technologies (HOT) a été lancé au coeur d'un consortium de 17 partenaires. HOT est un projet de quatre ans qui jettera les bases d'une nouvelle génération de dispositifs qui connectent, ou même contiennent plusieurs plateformes à l'échelle nanométrique dans un système «hybride» unique.

Un intérêt particulier de HOT portera sur les dispositifs nano-opto-mécaniques, qui comprennent des systèmes électriques, à micro-ondes ou optiques, aussi bien que des systèmes micro et nano-mécaniques. Au cours des dix années écoulées, la recherche - en particulier par des groupes européens - a montré le potentiel technologique significatif de ces systèmes pour établir de nouveaux moyens par lesquels des signaux optiques, de radio-fréquences et de micro-ondes pourront servir d'interface.

Interactions

Dans un effort parallèle, un réseau Marie Curie de recherche collaborative s'est attaché à explorer de nouvelles applications des technologies optomécaniques (OMT). Ce réseau réunit 14 partenaires européens. Lancé le 1er octobre dernier, il offre la possibilité à 15 doctorants, des chercheurs en début de carrière, de se joindre à des groupes de recherche de pointe et de participer à des expériences compétitives.

Une série d'ateliers innovants, des possibilités de détachement et l'accès à des installations technologiques de pointe dans les institutions partenaires prépareront les doctorants en vue d'une recherche académique de très haute qualité, précise l'EPFL dans son communiqué. Ils leur offriront une plateforme pour interagir avec des partenaires industriels très en vue.

Des exemples

L'initiative proactive «Dispositifs opto-électro-mécaniques à l'échelle nanométrique» a été lancée par la Commission européenne en réponse à plusieurs projets FET fructueux sur le thème de l'optomécanique quantique, ainsi qu'à un réseau de formation Marie Curie antérieur, également coordonné par l'EPFL.

Les exemples d'application concrète de ces recherches ne manquent pas. L'EPFL cite l'exemple des disques durs magnétiques, de systèmes micro-électroniques ou électromécaniques. Ceux-ci se retrouvent partout aujourd'hui dans les téléphones mobiles, les gadgets portables, les produits de soins et même les voitures. De la même manière, les technologies photoniques intégrées gagnent le marché et vont faire partie intégrante de la technologie de la communication et des centres de données. (ats/nxp)