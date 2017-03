Des Genevois au chevet de la Barrière de corail

L'équipage du voilier historique genevois «Fleur de Passion» - sous la conduite des chercheurs de l'Université du Queensland et de l'ONG CoralWatch - va prendre des milliers de clichés de la Grande barrière de corail en Australie.

La mission «Ocean Mapping» a été présentée mercredi à Brisbane. Il s'agira de cartographier une portion des récifs coralliens.

D'avril à fin mai, entre Townsville et Cooktown, la Grande Barrière de corail sera cartographiée. Des bénévoles se succéderont à bord afin de mesurer la santé du corail à l'aide d'un diagramme couleur et de photographier le fond marin.

«Ce travail représentera la prise de 20'000 à 30'000 clichés», a expliqué mercredi devant la presse à Brisbane Chris Roelfsema, géographe de la mer, chercheur au Département de la terre et de l'environnement de l'Université du Queensland.

Ce travail de titan couvrira seulement 0,5% du total des 340'000 km2, soit une infime portion du massif corallien qui représente en tout une superficie supérieure à la taille de l'Italie.

Protéger «là où c'est possible»

Mais c'est un pas de plus. «Grâce à une modélisation nous pourrons extrapoler et élargir nos connaissances. Seul 5 à 10% de la Barrière de corail est répertoriée. Les satellites donnent les contours précis, mais ils ne permettent pas de distinguer ce qui la compose», a précisé M. Roelfsema au côté du Genevois Pietro Godenzi, président de la Fondation Pacifique.

«C'est un peu comme utiliser Geoplanet. Vous connaissez les limites d'une halle de stockage vue du ciel sans en connaître son contenu. Nous voulons mieux connaître la composition, afin de protéger là où cela est possible. Par exemple, interdire la navigation dans des zones où le corail est encore en bonne santé», dit le scientifique.

La Grande barrière de corail connaît son troisième et plus grave épisode de blanchissement dû au réchauffement climatique. Aujourd'hui, plus de la moitié de cet écosystème a subi des dommages.

«J'ai cessé de parler aux politiciens»

L'initiative helvétique est accueillie avec reconnaissance par le chercheur en neurosciences Justin Marshall, à la tête de CoralWatch, car il regrette l'absence de volonté du gouvernement australien. «L'Australie ne dispose que d'un seul navire scientifique digne de ce nom» et l'Autorité du Parc maritime de la Grande barrière de corail n'a qu'une action «limitée» car elle manque de moyens, dit-il.

«En désespoir de cause, j'ai cessé de parler aux politiciens. Notre travail dépend des bénévoles, des citoyens engagés et des opportunités offertes par des plate-formes étrangères. Ainsi, après 'Fleur de Passion', nous travaillerons avec l'équipe d'un bateau allemand», ajoute le chercheur.

Appel à la conscience globale

Le scientifique s'en remet au sens de la responsabilité de ses compatriotes, mais aussi à la conscience globale pour passer à l'action. «Nous devons tous être responsables, par exemple en choisissant le solaire comme source d'énergie».

Il ne croit pas aux réponses plus immédiates et urgentes telles que le réensemencement des coraux. «C'est tellement gigantesque, c'est une tâche impossible. C'est un peu comme vouloir remplacer la forêt tropicale par de nouvelles plantations alors qu'il faut 1000 ans pour créer ce type d'environnement».

La barrière de corail présente un environnement biologique sans pareil, où se développe également la recherche sur l'être humain. M. Marshall explore ainsi le système de communication entre les espèces, notamment au travers de couleurs exceptionnelles. Il a pu définir la correspondance entre la biologie des calamars ou des crevettes et le système nerveux humain.

«Fleur de Passion», le voilier historique construit en 1941, a été restauré par une équipe de navigateurs genevois. Il a quitté le port de Séville en avril 2015 pour une aventure scientifique, culturelle et sociale de quatre ans baptisée «Ocean Mapping».

Un de ses objectifs est d'établir une cartographie de la pollution maritime par les plastiques et de sensibiliser le public aux effets du réchauffement climatiques. Après l'Australie, l'expédition qui suit les traces de Magellan mettra le cap sur les îles Salomon, la Papouasie-Nouvelle Guinée, l'Indonésie, puis les Philippines à la fin de l'année. (ats/nxp)