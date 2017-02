Bioterrorisme: improbable a court terme

L'utilisation par un groupe terroriste d'une arme bactériologique, qui selon Bill Gates pourrait faire trente millions de morts, est improbable à court terme. Mais il faut l'envisager et s'y préparer, avertissent des spécialistes.

Intervenant samedi lors de la conférence de sécurité de Munich, l'homme le plus riche au monde, fondateur de Microsoft devenu mécène, a prévenu que «des gènes pathogènes, apparus dans la nature ou dans les mains d'un terroriste, transmis dans l'air et se propageant rapidement, pourraient tuer trente millions de personnes en moins d'un an».

Pour Olivier Lepick, expert en menace NRBC (nucléaire, radiologique, biologique et chimique), chercheur-associé à la fondation pour la recherche stratégique, la mise au point d'une arme bactériologique efficace est «aujourd'hui encore hors de portée d'une entité terroriste, mais il faut être prudent».

«Ce sont des scénarios qui tenaient il y a quelques années de la science-fiction, mais qui aujourd'hui deviennent de plus en plus plausibles. Les outils modernes de génie génétique facilitent la manipulation d'agents pathogènes, de manière beaucoup plus simple et accessible que dans le passé. Ce type de scénario devient plus plausible», confie-t-il à l'AFP.

Résultats négligeables jusqu'ici

L'histoire du bioterrorisme est, pour l'instant, celle d'une série de tentatives menées avec de petits moyens, pour des résultats presque négligeables.

Ainsi, au début des années 1990, la secte apocalyptique japonaise Aum avait tenté de pulvériser de la toxine botulique aux abords du Parlement japonais, dans une base américaine à Yokosuka, puis dans le centre de Tokyo pendant un mariage princier. Faute de résultat, elle s'est repliée sur le gaz sarin, qu'elle a diffusé dans le métro de Tokyo, faisant douze morts et 50 blessés.

Le réseau terroriste Al-Qaïda a mené des expériences à petite échelle dans ses camps en Afghanistan. Des traces de ricine, un poison artisanal, ont été retrouvées en 2003 dans un laboratoire artisanal à Londres (l'idée était d'en enduire des poignées de porte), mais aucun attentat biologique n'a été mené à bien par une organisation djihadiste.

«Ce genre de manipulation est, pour l'instant du moins, largement hors de portée des groupes terroristes connus», assure le docteur Marc Lemaire, spécialiste de la menace NRBC. «Produire de tels virus est extrêmement compliqué, il faut un laboratoire sophistiqué, faire des essais. Il faut ensuite trouver un vecteur, en étant certain qu'il ne va pas vous revenir dessus. Il ne pourrait être élaboré, par exemple, par un groupe comme Daech (acronyme arabe de l'Etat islamique, ndlr)».

Investissements énormes en sécurité

«Pour l'instant, toutes les tentatives qui ont été démasquées, notamment de la part d'Al-Qaïda, était ridicules d'un niveau technique», ajoute Olivier Lepick, «mais la science progresse, les techniques de manipulation des agents pathogènes sont de plus en plus accessibles. Elles ne sont plus réservées aux Etats comme c'était le cas par le passé, donc ce scénario n'est plus complètement de la science-fiction.»

Bill Gates, qui a déjà donné une partie de sa fortune pour combattre des maladies et des épidémies globales et dont la parole porte en la matière, a sans doute voulu alerter sur les précautions à prendre pour se préparer à une éventuelle pandémie mondiale, et en cela il a eu raison, estiment les deux experts.

«Aujourd'hui, rien n'indique qu'une attaque bioterroriste se prépare ou n'arrive dans les semaines ou les mois qui viennent. En revanche, évoquer cette éventualité n'est ni stupide ni irréaliste», conclut Olivier Lepick. «Le problème avec cette menace, c'est que les risques d'occurrence sont très faibles, mais les moyens de se protéger représentent des investissements énormes». (ats/nxp)