Un vaccin pour protéger des singes du virus Ebola

Santé Ce nouveau vaccin canadien est signe d'espoir. Le virus a fait plus de 11'000 morts. Plus...

Ebola Ce vaccin mis au point par des Canadiens est considéré comme le premier traitement efficace contre le virus. Plus...

Liberia L'épidémie du virus, qui a touché dix pays et fait plus de 11'300 morts, est considérée comme terminée. Plus...