Premier décès de l'hiver dû à la grippe aviaire

Un homme âgé atteint de grippe aviaire est décédé à Hong Kong, premier décès dans la ville-Etat dû à ce virus cet hiver, ont annoncé les autorités mardi.

La souche H7N9 a tué plus de 200 personnes depuis son apparition en mars 2013 en Chine.

L'homme, âgé de 75 ans, a été diagnostiqué à son retour d'une visite dans la province voisine du Guangdong, en Chine continentale, où il a acheté un poulet d'un marché.

#3Novices : Hong Kong records winter's first bird flu death https://t.co/PAEV84P15M The 75-year-old was diagnosed following a visit to nei…