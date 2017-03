Un jeune homme meurt de la rougeole

La rougeole peut tuer. Et ce malgré la vaccination. En témoigne la mort d'un jeune homme en janvier dernier, comme le révèle vendredi le Tages-Anzeiger. Il avait été amené aux soins intensifs où il est finalement décédé d'un arrêt respiratoire.

C'est un cas tragique comme la Suisse en voit heureusement très rarement, a déclaré Daniel Koch, de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Et en effet, le dernier décès dû à la rougeole date de 2009. Une fillette de 12 ans originaire de France était morte de cette maladie à Genève.

L'OFSP ne dit toutefois pas les circonstances exactes de la mort du jeune homme. Il précise toutefois qu'il souffrait d'une leucémie et que son système immunitaire était très affaibli par le traitement qu'il subissait. Raison pour laquelle le vaccin ne l'a pas protégé, selon Daniel Koch.

Celui-ci ne sait pas non plus comment le jeune homme a contracté la maladie. Ce qui prouve selon lui l'importance d'éradiquer le virus de la rougeole en Suisse. «Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas vaccinés pour des raisons de santé ou qui ne pourraient pas se défendre contre le virus malgré une vaccination.»

La rougeole est en augmentation

Le nombre de cas de rougeole en Suisse est en augmentation. Ainsi en 2016, 71 cas ont été recensés, soit le double de l'année précédente. Le 90% des malades n'étaient pas vaccinés et un quart d'entre eux ont dû être hospitalisés. Et la tendance à la hausse se poursuit cette année, s'inquiète Daniel Koch. Il ne craint toutefois pas une épidémie telle que la Suisse en a connu durant les années 2006-2009 où plus de 4400 personnes avaient été malades.

Pour rappel, la rougeole est une infection virale très contagieuse. Son virus appartient à la même famille que celui des oreillons. Il se transmet par les gouttelettes de salive en suspension dans l'air. Il peut également se propager par contact direct avec les sécrétions du nez ou de la gorge de personnes infectées. Une éruption cutanée précédée par une rhinite, une conjonctivite, une toux et une fièvre modérée caractérisent la maladie.

(nxp)