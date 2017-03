Quels sont les effets d’un manque de rapports sexuels?

Cette question touche à ce que l’on appelle la santé sexuelle, qui est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social associé à la sexualité. De nombreuses études montrent qu’elle a des effets bénéfiques sur la santé au sens large et sur l’épanouissement de la personne.

Le plus souvent, la sexualité se vit au sein d’un couple, hétérosexuel ou homosexuel, ou par soi-même, grâce à l’autoérotisme. Elle ne se limite pas seulement aux rapports sexuels avec pénétration. Elle est constituée d’échanges affectifs, émotionnels et relationnels, mais aussi d’amour, de tendresse, de respect mutuel et de découvertes de sensations corporelles.

Suivant les périodes de la vie, la fréquence de la sexualité peut varier de quotidienne à inexistante. Parfois, l’individu vit des périodes, plus ou moins longues, où la sexualité est absente. Cette abstinence peut découler d’un choix, d’une absence de désir ou d’une absence de partenaire.

Le manque de rapports sexuels peut être la conséquence de l’apparition et/ou de l’existence d’une difficulté sexuelle passagère ou régulière qui se répercute négativement sur le désir.

La sexualité devrait être vécue en respectant ses propres exigences, ses valeurs personnelles et de couple. Il n’y a pas de règles ni d’obligations en la matière et la baisse ou l’absence de rapports sexuels n’a pas de conséquences dommageables pour la santé tant qu’elle est vécue dans le respect de soi et de l’autre, dans le cadre une relation consentante et partagée.

Si la fréquence des rapports pose problème pour soi ou son partenaire et qu’elle cause une souffrance pour l’un ou l’autre, il vaut la peine de consulter un spécialiste (sexologue, psychologue ou conseiller en santé sexuelle) pour en parler et trouver des solutions.

