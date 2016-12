Hausse des températures: 2016 bat tous les records

Les chiffres définitifs ne sont pas encore connus, mais rien ne pourra plus inverser la tendance. Selon le dernier rapport de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), publié le 21 décembre, 2016 va devenir l’année la plus chaude jamais enregistrée à la surface de la Terre depuis le début des relevés systématiques, en 1880. La température atmosphérique devrait, selon toute vraisemblance, s’établir à près de 1 °C au-dessus de la moyenne du XXe siècle (14 °C). Et la température moyenne à la surface des océans est la plus élevée depuis 137 ans. «Cette année, le climat bat tous les records», a résumé le secrétaire général de l’OMM, Petteri Taalas. Selon l’organisation, cette vague de chaleur est due notamment au phénomène El Niño, demeuré particulièrement fort durant une partie de l’année. Mais le réchauffement climatique est également à l’œuvre. «Une vague de chaleur ponctuelle peut s’expliquer par des conditions météorologiques inhabituelles, expliquait Martin Beniston, directeur de l’Institut des sciences de l’environnement à l’UNIGE, dans la Tribune de Genève. Mais lorsque ce type d’événement commence à se répéter et devient régulier, le doute n’est plus permis.»

De record en record

Or, le thermomètre de la planète s’affole depuis plusieurs années déjà: 2014 a ainsi été déclarée l’année la plus chaude sur Terre depuis 1880 par l’OMM, avant d’être battue par 2015 puis 2016. Plus largement, les dix années les plus chaudes enregistrées depuis 130 ans – 1998 mise à part – l’ont toutes été après 2000. Un phénomène qui inquiète les scientifiques, qui redoutent un emballement. «Le réchauffement se produit maintenant beaucoup plus vite que prévu, prévenaient en septembre dernier six climatologues internationaux dans une tribune publiée par l’ONG Universal Ecological Fund. Il est nécessaire de doubler, voire tripler les efforts pour limiter les émissions de gaz à effet de serre.»

Mais même avec de la bonne volonté, il paraît désormais difficile de limiter la hausse du mercure en deçà de 2 °C à l’horizon 2100 par rapport à l’ère préindustrielle, comme le prévoit l’accord de Paris. En effet, selon l’OMM, l’année 2016 affiche déjà sur le thermomètre une température supérieure de 1,2 °C à celle de l’ère préindustrielle (contre +1 °C en 2015). La marge de manœuvre n’est donc plus que de 0,8 °C.

Toutes les régions du monde ne sont pas affectées de la même manière par le réchauffement. En 2016, «les températures dans l’Arctique ont été particulièrement élevées», a déclaré Petteri Taalas. Selon la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), cette partie du globe se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne mondiale.

Absence de neige en Suisse

Bien que nos latitudes soient davantage préservées, l’Europe a également connu une année particulièrement chaude, avec une température annuelle s’élevant à 11 °C en 2016, soit 0,7 °C au-dessus de la moyenne enregistrée entre 1981 et 2010, selon l’OMM. L’Europe de l’Est a été particulièrement touchée, avec une hausse du mercure dépassant de 2,5 °C la moyenne. En Suisse, la température a surpassé la norme de 1981-2010 de 0,6 à 0,7 °C, avec notamment un «manque de neige frappant» à la fin de l’année, écrit l’Office fédéral de météorologie et de climatologie. Les amateurs de ski l’ont constaté.