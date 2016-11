Valentin Emery: à l’écran, proche des gens

Son travail vient d’être récompensé, mais loin de lui l’idée de rouler les mécaniques. Alors oui, dans la vie comme face à la caméra du journal de Léman Bleu, qu’il présente depuis deux ans, Valentin Emery, lauréat du prix «médias» de l’Union suisse des paysans, dégage une certaine assurance. Mais attention, de celle-ci n’émane pas le moindre soupçon d’arrogance. Tout juste peut-on souligner la faculté d’adaptation du bonhomme, son aisance et ce côté touche-àtout qui le rend proche des gens. Peutêtre parce que ses racines d’enfant de Sézegnin sont profondément ancrées dans le terroir genevois? «Je suis un vrai journaliste GRTA, un gamin du coin», se marre-t-il devant un verre d’eau.

Labellisé de lui-même Genève Région - Terre Avenir (GRTA), celui qui est désormais rédacteur en chef adjoint de la TV locale (à 27 ans seulement!) n’est pas tout à fait tombé dans la marmite du journalisme, mais tout près. Son grand-papa, Claude Torracinta, ancienne plume de ce journal, n’a-t-il pas été l’un des pionniers de la TSR et le fondateur de l’excellente émission Temps Présent? «Il ne m’a pas poussé, mais j’avais, enfant, une certaine admiration pour lui. J’ai d’ailleurs toujours rêvé d’être journaliste de télévision. Plus jeune, je regardais chaque soir le 19:30 en m’imaginant pouvoir un jour le présenter. Même si son regard n’est pas franchement objectif, je crois qu’aujourd’hui mon grand-père est fier de moi, fier de ce que je fais…»

«Ma première? C’était terrible!»

Il peut, tant en deux ans le petit-fils s’est imposé comme «le» visage de Léman Bleu, «le» présentateur de la «grandmesse» télévisuelle locale. Voilà qui contraste, aux yeux de Valentin, avec sa première, en avril 2014. «Encore récemment, je me suis revu et c’était terrible, sourit-il. Je ne souriais pas, je parlais trop vite, ma cravate était mal mise… En fait, ça me rassure parce que ça me donne l’impression d’avoir progressé depuis.» Le jeune homme a évolué, c’est sûr, et pris du galon. Preuve en est qu’en plus du journal, son émission Objectif terre, qui part tous les jeudis à la rencontre des producteurs locaux, est un succès. «J’adore m’intéresser aux produits du terroir et aux gens qui se cachent derrière. Dans ce domaine, les projets ne manquent pas. Le fait qu’une nouvelle génération de jeunes s’investisse me conforte dans l’idée que le sujet est inépuisable, qu’il y aura toujours des choses à mettre en lumière.»

De la longeole et du sport

Plus encore que du miel, des abeilles ou de la composition de la longeole, le natif de Sézegnin est un passionné de politique. Parce que, pour le coup, il est tombé tout petit en plein dans la marmite, sa maman, Anne Emery-Torracinta, n’étant autre que la conseillère d’Etat en charge du DIP. Une filiation avec laquelle Valentin sait prendre ses distances une fois la caméra enclenchée. «Oui, je suis son fils et c’est ce qui fait la particularité de mon profil, dit-il. Mais je sais séparer vies familiale, privée et professionnelle. Cela ne change en rien le traitement que je fais des sujets. Au contraire, je suis d’autant plus vigilant car je sais bien que si je commets une erreur, on ne me le pardonnera pas.»

Pour l’heure, c’est un sans-faute. Avec les 45 émissions Au cœur des communes présentées conjointement avec Cynthia Racine avant les municipales de 2015, il a su convaincre loin à la ronde. On le sent épanoui dans tout ce qu’il entreprend. «J’adore mon boulot, c’est vrai, confie-t-il. A Léman Bleu, Laurent Keller, que je remercie, m’a donné beaucoup de responsabilités, mais aussi pas mal de liberté. Les conditions de travail sont excellentes.»

Et même si les journées sont parfois longues, Valentin Emery sait s’offrir des bouffées d’air sportives. «Je pratique l’unihockey, le tennis et la course à pied. Bien que cela puisse paraître curieux pour un journaliste politique, j’adore faire du sport, en regarder à la TV et aller le voir sur place. Je n’ai d’ailleurs jamais compris le mépris des gens pour les journalistes de sport. Car oui, le sport est quelque chose de magnifique et c’est un sujet d’information comme un autre. Me concernant, il est essentiel à mon équilibre.»

Histoire de lui permettre de garder les pieds sur terre et de rester encore longtemps au plus près des gens. (TDG)