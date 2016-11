Un «trumpiste» chez Calvin

Son sonore «Ohio baby!» résonne encore à l’oreille des participants à la nuit des élections américaines à Genève (notre édition du 10 novembre). James Foley, porte-parole des républicains en Suisse, a attiré l’attention sur lui l’espace de quelques heures, triomphant après la victoire de Donald Trump. L’excitation n’est pas retombée.

Difficile de s’en tenir au classique exercice biographique, dans l’ordre chronologique, avec cet homme polyglotte qui digresse sans cesse en trois langues, imite les jingles de Oui FM et s’interrompt pour des histoires drôles. «Vous connaissez la différence entre des men et des boys C’est le prix de leurs toys!» On vous fait grâce de celle sur le drapeau canadien. Un humour qui l’a fait épouser en premières noces une Belge: «Qu’est-ce qu’on ne ferait pas par amour!»

Son français courant, il explique le tenir de la famille de sa grand-mère maternelle, en Acadie, cette région francophone de la province canadienne du Nouveau-Brunswick. Il entame alors un minicours d’histoire et de géopolitique qui nous mène jusqu’à la Californie, «que les Mexicains essaient de reprendre maintenant. Good luck! You’re illegal, you’re out! lance ce titulaire d’un permis B, avant de redemander un peu de Tabasco.

Des filles, des voitures, des armes

Difficile aussi d’éviter les clichés quand il nous convie dans un «nouveau» restaurant de Plainpalais – «Il paraît qu’ils font des hamburgers» – et qu’il se décrit comme un étudiant moyen: «J’aurais pu mieux faire, mais j’avais beaucoup de distractions dans la vie: les voitures, les filles et les flingues.» Avec son oncle, «un gun freak, comme moi», il chasse le cerf. Quand il ne démonte pas des moteurs dans un garage (il est notamment passionné par les anciennes Coccinelles). Il n’a qu’une envie, «aller en Europe». Souhait exaucé lors d’un échange avec l’Université d’Innsbruck. Le virus européen ne le quitte plus.

Retour aux Etats-Unis et premier job, chez Chrysler, au service après-vente. «J’ai rencontré beaucoup de clients fâchés, qui avaient tous un avocat. Le but, c’était d’éviter le tribunal.» Les conditions de travail lui plaisent: «Trois à quatre fois par an, j’avais une nouvelle voiture.» Là encore, il émet le souhait de rejoindre le Vieux-Continent. «J’ai dû batailler pendant quatre ans avant de pouvoir aller à Francfort et Bruxelles.»

Sa passion pour l’automobile déteint sur sa vie privée. Tendance marquée à offrir des Mercedes Classe A aux femmes qu’il aime. Amendé tellement de fois pour excès de vitesse qu’il pense avoir «financé des autoroutes». Promet de jurer moins au volant depuis que sa fille, assise à l’arrière, répète les insultes entendues, comme un perroquet.

Dialogue avec des plantes

Il rencontre sa deuxième femme, Nella, en 2007. «Tout mon contraire. Moi je suis extraverti, je peux parler avec des plantes. Elle est beaucoup plus introvertie, très analytique.» Un jour, ils passent un week-end à Genève et prennent un petit train touristique jusqu’à Cologny. Ils plaisantent: «Ce serait bien d’y habiter, non?» Bingo, ils y louent un appartement depuis trois ans. A Genève, James travaillait chez Honda Suisse jusqu’à ce que l’entreprise ferme. «Honda marche partout dans le monde, mais pas en Europe. Ça m’emmerde d’être chômeur, mais ça me permet de passer plus de temps avec ma fille plutôt que d’être sans arrêt sur les routes.»

Rien n’y fait, il ramène tout à la politique. Dénigre «Obama, ce gauchiste», qui s’est opposé au projet d’extension de l’oléoduc Keystone XL, qui visait à transporter du pétrole entre les Etats-Unis et le Canada. Et la sortie du nucléaire? «Ils sont fous! Ça va venir d’où, l’électricité? De la fiente des oiseaux?» On le quitte pour le laisser en compagnie d’un ami. «Je le connais. Dire que tout est la faute de Hillary Clinton, c’est ce qui fait son charme.»

