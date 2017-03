Un patron de McDo atypique

«Je suis un commerçant local.» L’affirmation en fera peut-être sourire certains, venant d’un patron de McDonald’s. C’est vrai que la multinationale du hamburger n’est pas vraiment la première chose qui vienne à l’esprit quand on évoque le commerce de proximité. Mais en tant que détenteur d’une franchise, Xavier Maîtrepierre souligne qu’il est avant tout un indépendant. Et puis, il faut dire que cet homme ouvert et affable s’investit beaucoup dans la vie sociale de ce qu’il appelle «son» quartier, la Servette.

Depuis quatre ans qu’il a racheté le McDo à l’angle de l’avenue Wendt, il a appris à connaître et apprécier la population bigarrée et cosmopolite du coin. «Vu notre emplacement, notre clientèle est essentiellement constituée des habitants du quartier», relève-t-il. Xavier Maîtrepierre s’est en particulier lié avec les adolescents, qui comptent parmi ses clients les plus fidèles et dont le McDo est le point de ralliement. Quand il passe à côté d’une tablée de jeunes habitués, ceux-ci le saluent en l’appelant par son prénom. Et lui aussi connaît les leurs: «En quatre ans, je les ai vus grandir», confie-t-il. D’ailleurs, il ne se contente pas de leur faire la causette et de leur vendre des hamburgers et des frites, à ces ados. Il les entraîne parfois à passer des entretiens d’embauche, pour leur donner de meilleures chances sur le marché du travail. «J’aime les contacts humains. Je ne pourrais pas être un chef d’entreprise qui ne fait que gérer des chiffres. Je veux rendre à la communauté une partie de ce qu’elle m’apporte.»

La fibre sociale

Peu de temps après son arrivée à la Servette, Xavier Maîtrepierre est invité par des travailleurs sociaux à participer à une réunion de l’association de quartier. Cela lui donne envie de s’impliquer davantage. «Avec les travailleurs sociaux, nous avons trouvé un local pour que les jeunes puissent se réunir, faire du rap, etc. La signature s’est faite dans mon restaurant», raconte-t-il fièrement. Sa fibre sociale l’a aussi poussé à embaucher un jeune autiste, qui travaille depuis trois ans en cuisine et en salle, à la grande satisfaction de son patron.

Avant de s’installer à Genève, Xavier Maîtrepierre possédait déjà un McDonald’s en franchise, dans le nord-est de la France, d’où il est originaire. Il a un jour eu envie de se mettre à son compte après avoir travaillé treize ans pour un autre franchisé McDo. «Avec ma femme, nous y avons mis toutes nos économies, vendu notre maison et emprunté de l’argent à nos familles pour pouvoir nous lancer. Des fois, il ne faut pas trop réfléchir.» Huit ans plus tard, le couple saisit l’occasion de reprendre un McDo en Suisse, le pays d’origine de Madame. Lui-même possède un passeport rouge à croix blanche depuis leur mariage et adhère totalement aux valeurs helvétiques: «J’adore la Suisse! Les gens sont travailleurs, humbles et sérieux, comme chez moi, en Lorraine.»

Xavier Maîtrepierre avait fait ses premières armes dans la restauration en effectuant son service militaire dans l’aviation française. Diplômé en agronomie et en commerce agroalimentaire, il était notamment chargé de préparer les rations des pilotes partant se battre lors de la première guerre du Golfe.

Fidèle à son enseigne

Une fois libéré de ses obligations militaires, Xavier Maîtrepierre intègre les troupes de McDonald’s, auquel il est resté fidèle depuis lors. Mais ne lui parlez pas de «fast-food»! Le côté «malbouffe» généralement associé à ce terme ne correspond pas à l’idée que Xavier Maîtrepierre se fait de son établissement. «C’est un restaurant rapide et familial, rectifie-t-il. Je me suis réalisé dans cette enseigne. On ne reste pas 27 ans dans un travail si on n’a pas une forme de passion.»

