Michel Ritschard, le globe-trotter du football

Michel Ritschard vit une nouvelle étape dans l’univers qui le passionne: le football. «Pour la première fois, j’entraîne une équipe féminine de jeunes de 14 à 17 ans à Atletico Ouriense, le club de la ville portugaise où je passe le plus clair de mon temps. Une découverte enrichissante. Les joueuses m’apparaissent plus assidues, intéressées à progresser que les garçons. Pour moi, c’est aussi un retour aux sources, au bénévolat…»

Même s’il vit entre la Suisse et le Portugal, Michel Ritschard demeure un réel globe-trotter du ballon rond. «Ce désir de voyages, de rencontres et de découvertes m’habite sans doute depuis toujours. Mon premier grand voyage, au Québec en 1975, en a appelé d’autres. J’ai ainsi découvert l’indépendance par rapport à mes proches et à ma famille. En fait, j’ai gagné mon pari d’enfant!»

Sous ses dehors sereins, Michel Ritschard cache une volonté qui l’a guidé toute sa carrière. Il sait magnifiquement interpréter ses sensations et ses intuitions pour tracer sa route. Devenu instructeur ASF (Association suisse de football) et notamment directeur de la licence Pro UEFA, formateur et conférencier FIFA depuis 1989, il a gravi patiemment tous les échelons avant d’occuper ces postes dans les instances faîtières helvétiques ou mondiales.

«J’ai débuté enfant à Neuchâtel, dans le club de mon village, Fontainemelon. Puis je suis parti à Cantonal, l’ancêtre de Neuchâtel Xamax, club phare du canton. Junior, j’ai joué les cinq derniers matches du club en LNA avant sa relégation. J’ai même failli réaliser un exploit historique: marquer le but le plus rapide dans l’élite nationale, habilement lancé quelques secondes après le coup d’envoi d’une rencontre contre Granges. Face à Elsener, gardien emblématique de l’équipe nationale. Hélas mon envoi s’est écrasé sur le montant.»

Autre déception: «En 2006, comme préparateur physique du Club Sportif Sfaxien en Tunisie. Nous étions en passe de remporter la Ligue des champions africaine après avoir obtenu le match nul 1-1 en Egypte. Hélas nous avons concédé le but fatal à la 93e minute. Ce souvenir hante encore le club.» Date cruciale de son cursus professionnel: «Lorsque je suis parti au Québec, pour obtenir un master en sciences de l’éducation à l’Université Laval et entraîner l’équipe avec laquelle j’ai remporté le titre de meilleur coach de l’année 1980. J’ai trouvé alors l’assurance que j’attendais dans ma vie footballistique.»

La pierre angulaire de cet expert mondialement reconnu? «Ce sont avant tout mon approche pédagogique et particulièrement mes capacités dans la préparation physique des footballeurs qui ont fait ma réputation. J’ai beaucoup étudié ce domaine dans lequel on œuvrait de manière empirique dans les années 60-80. Il est devenu plus scientifique au travers de mes relations avec des spécialistes. Voilà aussi qui correspond à mon caractère: je me sens beaucoup plus enseignant et formateur qu’entraîneur d’une équipe d’élite. A cet égard, mon poste de directeur technique de 1990 à 1996 auprès de l’Association Genevoise (ACGF) et de mon travail au Servette parfaitement répondu à mes aspirations et même à mes émotions.»

Michel Ritschard porte aussi un regard pertinent sur le football helvétique: «Les réformes entreprises par l’ASF entre 1996 et 2002 ont valorisé le système de formation. On l’a vu au niveau des jeunes particulièrement au travers du titre mondial M17 remporté en 2007, mais aussi des qualifications pour les Européens et Mondiaux et le nombre de plus en plus important de joueurs qui disputent des championnats étrangers. Un petit regret toutefois, cette tentation de «surprofessionnaliser» qui a fait perdre à plusieurs régions leur football d’élite. Dans cette optique, je crois aussi qu’il serait bon de densifier la Super League. A 14 clubs peut-être?». Oui, Michel Ritschard n’a rien perdu de sa passion.

