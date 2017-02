Les antennes du directeur 3.0

On s’était mis d’accord dès les vestes tombées: ne pas causer trop de radio. Un peu, oui, évidemment, pour situer le parcours de Nicolae Schiau et présenter son nouveau poste à épaulettes. Patron de Couleur 3, rien de moins. Mais il ne fallait pas noyer le lecteur dans un abrupt portrait professionnel dessinant en creux l’univers complexe et parfois cruel des couloirs de la Radio suisse romande. Schiau était d’accord. D’ailleurs, «il a le sens du sujet», disent de lui ses collègues.

Mais quand il devient le sujet, l’affaire se corse. Et la radio se noue comme un fil rouge autour des mollets du mignon barbu. Elle est sa vie depuis ses 14 ans et son premier micro «à la limite de la légalité» sur la station biennoise Canal 3. Elle lui a imposé des réveils de boulanger quand il présentait l’info sur les matinales de Couleur 3, tout juste âgé de 25 ans. Peu après, elle lui a offert une promotion éclair en le propulsant coanimateur du Grand 8, sur La Première. Elle lui a aussi collé des claques, lorsque les changements de grilles ou les conflits de personnes refermèrent promptement (mais toujours provisoirement) les opportunités. Jamais pourtant la basket de Nicolae Schiau n’est sortie de cet environnement. «Le journalisme et la radio, ce sont deux univers fabuleux. Ça fait cliché, je sais, mais je ne sais faire que ça.»

Il le fait bien. Quand il part sur la route des migrants muni de son seul iPhone, il signe de Raqqa à Calais un reportage, Exils, auréolé de six prix, dont le prestigieux Italia, décerné par la RAI. Quand il postule au rang de chef d’antenne de Couleur 3, la «radio jeune» loue son professionnalisme, son bagage musical et sa connaissance du Web 3.0. «Je ne suis pas certain que ça existe», se marre-t-il. Mais voilà: à 34 ans, Nicolae Schiau incarne une certaine image du jeune adulte malin, sachant porter la cravate comme la casquette, capable de sens critique autant que de dérision, animal de terrain comme de couloirs, cadre de la RSR mais au premier rang des concerts de rock. «Si je suis sérieux? Oui, dans mon métier.» Le job, toujours…

Pour comprendre cette vie de radio, il faut creuser un peu. Tirer Schiau par les racines. L’égrener tel un maïs beurré sur un trottoir d’Austin, sa ville fétiche aux Etats-Unis, berceau du festival South By Southwest, où il s’est rendu à sept reprises pour faire le plein de musique et de sauces fortes, ses passions avec le hockey. Il faut remonter plus haut, jusqu’à son enfance dans une Bienne qu’il adule, «une ville géniale, une Babylone suisse qui pousse à la curiosité. Elle est belle et trash, ouverte et violente, avec des bars du nom de Dan’ton-Ku où les flics vont boire.»

Nicolae est le premier Schiau à y être né. Son père Ràzvan a fui la Roumanie en 1972, dans des conditions dignes d’un film. «Il jouait dans l’équipe nationale de hockey. Lors des championnats du monde à Lucerne, il a chargé de paquets le molosse de la Securitate qui l’escortait et a pris la fuite. Il s’est caché dans le coffre de voiture de Willy Gassmann, patron du HC Bienne et de la Bieler Tagblatt, avec qui il s’était lié d’amitié. Pendant quatre ans, il a eu peur qu’on vienne le flinguer. Ma mère et mon frère ont pu le rejoindre en 1976.»

«Sa» Roumanie, Nicolae Schiau la vit en visiteur régulier, admiratif de la vivacité qui y règne. «C’est un pays rock’n’roll», résume-t-il comme une évidence. Mais de la Roumanie «d’avant», Nicolae n’a pas de souvenirs autres que ceux de ses parents. De sa mère surtout, qui l’a élevé. Quand il évoque cette femme «très vivante, excentrique, latine», quand il raconte «comment les communistes ont pris tout ce que possédait sa famille» et comment ils regardèrent ensemble, à la télé, le procès Ceausescu, sa belle voix de radio se fait moins solide. «En 2007, je faisais chaque matin le trajet de Bienne à Lausanne alors qu’elle était en train de mourir. J’avais la tête dans le guidon, il fallait que je prouve quelque chose. Au fond de tout ça, je crois que j’ai eu besoin de lui faire plaisir.» (TDG)