Le piano Susuki, c’est sa vie

«Cette méthode est le plus beau cadeau du ciel qui m’ait été offert!» La pianiste Lola Tavor Granetman, bientôt 93 ans, ex-soliste de renom, ne tarit pas d’éloge sur la méthode d’enseignement japonaise Suzuki, qui l’inspire depuis trente-cinq ans: «Grâce à elle, j’ai rendu des centaines d’élèves heureux et formé plus de 50 professeurs.» Et ce n’est pas fini!

A l’époque, la maestra n’a pas hésité à s’envoler vers le pays du soleil levant pour l’étudier avec les spécialistes Shinichi Suzuki et Harouko Kataoka.

«Une approche musicale basée sur le talent inné des élèves qu’ils apportent avec eux. Et cela dès leur plus jeune âge. Les enfants peuvent l’apprendre à partir de trois ans, quand ils commencent à être capables de se concentrer», explique la coquette nonagénaire dans son vaste appartement du chemin de Rieu, dans le quartier de Malagnou, où elle vit depuis soixante ans. Un logement tout aussi coquet que son occupante et empli de souvenirs rapportés de ses multiples voyages, au temps où les concerts lui faisaient parcourir le monde.

Une surdouée aux quatre pianos

Mais ce sont surtout les quatre pianos de l’artiste qui caractérisent le mieux les lieux. «Je passe de l’un à l’autre; j’apprécie la diversité des sons», sourit notre hôte au caractère bien trempé, enveloppé cependant dans du velours. «Avec son entrain et sa générosité, elle fidélise tous ceux qui l’approchent», commente Marietta Kovacs, mère de quatre enfants musiciens qui ont tous démarré leur formation avec cette femme née en Palestine en 1924, dans la Tel-Aviv d’aujourd’hui…

C’est là où cette surdouée, devenue Suisse il y a vingt ans, se produit déjà comme soliste à l’âge de 13 ans avec l’Orchestre Philharmonique d’Israël. «J’avais joué le concerto de piano de Schumann», se souvient-elle les yeux brillants. Et la voilà qui nous tend une tasse de café garnie de notes de musique, avant de raconter la grande découverte de sa vie: «Après une longue carrière de soliste de vingt-deux ans, j’ai commencé à enseigner le piano au Conservatoire populaire de Genève. Mais ce cadre traditionnel ne me satisfaisait pas pleinement. Je n’arrivais pas à transmettre toute mon expérience.»

Un garçon de 6 ans, montrant de réelles aptitudes musicales, lui a permis de trouver sa voie: «Dan m’a dit qu’il ne voulait plus venir à mes cours au conservatoire, sauf si je lui enseignais le piano Suzuki.» Dès le lendemain, regrettant de pas avoir trouvé le moyen d’aviver la flamme chez cet élève auquel elle tient, Lola Tavor Granetman se renseigne sur cette technique musicale encore inconnue pour elle. Vite séduite, la passionnée n’hésite pas à se rendre d’abord à Londres pour écouter les élèves de «Madame Turner, la seule professeure de piano Suzuki à l’époque en Europe», puis donc au Japon. Pédagogie sans solfège et par imitation comme on apprend sa langue maternelle, présence obligatoire d’un adulte pour guider l’enfant dans sa pratique quotidienne… C’est une vraie révélation pour la musicienne: «Une certitude intime que je cherchais depuis si longtemps. Elle permet de faire sortir de l’enfant des sons innés. De leur inculquer aussi qu’on ne joue pas seulement avec les doigts, mais avec tout le corps.»

Bel exemple de joie de vivre

Trois décennies et demie plus tard, le piano Suzuki est devenu sa raison de vivre. Et malgré de sérieux problèmes de malvoyance, Lola Tavor Granetman grimpe, seule, chaque vendredi dans le train de Zurich pour transmettre cet amour à quatre de ses cinq petits-enfants, le cadet étant encore trop jeune: «Ça va, quand je connais bien le trajet!» Fan de Beethoven et Chopin, la pianiste continue aussi de se rendre régulièrement à Milan «afin de former des professeurs de haut niveau issus de toute l’Europe. Avec joie!» (TDG)