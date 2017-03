Le libraire aux mille vies

Il est bien plus qu’un libraire. Le regard mystérieux, cigarillo à la main, le Genevois Alain Bittar porte en lui un drôle de destin. Enfant déraciné, jeune engagé, le sexagénaire maîtrise la géopolitique du Proche et du Moyen-Orient. Son avis compte jusque dans le milieu diplomatique. Spécialiste des cultures arabes, il se révèle être un chrétien fervent défenseur de la laïcité. Son parcours marqué par la question de l’identité l’a conduit à «créer des ponts entre les cultures».

«Je suis Soudanais blanc et Arabe chrétien, né au Caire», dit-il en préambule, d’une voix calme et caverneuse. Avec lui, le silence est un suspense. Il sort un nouveau cigarillo et reprend son récit. «J’ai vécu mes six premières années au Soudan. Mon père, qui voulait une bonne éducation pour ses enfants, m’a mis dans un avion, direction la Suisse, où j’ai vécu six ans en internat à Château-d’Œx.» Loin de ses cinq frères et sœurs éparpillés dans des écoles privées francophones. Dur? Sa mémoire a expurgé les mauvais souvenirs. Tout juste évoque-t-il le bizutage, «sur le fil électrique des vaches».

A 12 ans, ses parents le rejoignent à Genève. Alain fréquente la paroisse de la Trinité, alignée sur la théorie de la libération, un mouvement marxisant. «Je baignais dans ce monde de chrétiens de gauche, pour la paix. Cela a marqué mes choix de vie.» A 16 ans, il commet un acte symbolique lourd de conséquences. Pour avoir distribué des tracts contre un évêque en visite à la basilique Notre-Dame, il est renvoyé de l’Institut catholique de Florimont, provoquant l’échec de sa naturalisation suisse. Dans le même temps, le Soudan durcit sa politique et retire les passeports à la famille expatriée. Alain Bittar se retrouve apatride. «Cela a fait basculer ma vie.»

Créateur de passerelles

Barbu et portant les cheveux longs, il prend le large à la fin des années 60, traverse en auto-stop l’Algérie, le Liban, la Syrie. A son retour en Suisse, rasé et cheveux courts, il étudie à l’Institut des hautes études internationales. Mais la guerre du Liban éclate en 1975 et marque un tournant. Solidaire des Palestiniens en quête d’un Etat, il part plusieurs mois au Liban pour se «rendre utile». Que lui reste-t-il de cet engagement? «Cette école de vie m’a appris que rien n’est tout noir ou tout blanc.»

A 26 ans, il choisit d’ouvrir à Genève la librairie arabe L’Olivier , persuadé que «la culture est un pont entre les peuples». Chez lui, les clients chiites tombent sur des livres sunnites et inversement. «Je ne suis pas un libraire d’opposition ou politique, je cherche à créer des passerelles. Je me plais à dire qu’ici on trouve le Coran en français et la Bible en arabe.»

Trente caisses de livres

Des personnalités du monde arabe viennent jusqu’aux Pâquis pousser sa porte. Qui? Mystérieux, il glisse des noms off the record. «Dans les années 70 à 90, poursuit-il, les gens du Golfe venaient en nombre en vacances à Genève. Ils arrivaient chez moi et choisissaient les livres interdits par le pouvoir politique chez eux. Une fois, une Saoudienne a embarqué 30 caisses de livres.» Au fil du temps, il a fallu se diversifier. Alain Bittar et sa fille Maude, responsable de la librairie africaine au Salon du livre de Genève, préparent pour la quatrième année la librairie du pavillon des cultures arabes. Un espace laïque et d’échange.

«Pour faire en sorte qu’une fenêtre sur le monde arabe reste ouverte, nous avons créé en 2013, avec des Genevois, l’Institut des cultures arabes et méditerranéennes.» L’ICAM a organisé l’an passé une centaine d’activités, comme la Fête de l’Olivier, premier festival des musiques arabes. Soutenu par la Ville et le Canton, l’association propose des cours d’arabe, de cuisine et va lancer une chorale.

Bien plus qu’un libraire, Alain Bittar a tout du personnage extraordinaire. (TDG)