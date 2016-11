Le hockey au féminin pluriel

«Les filles, ça ne joue pas au hockey, ça fait la vaisselle!» Reflet d’un sexisme ordinaire, cette petite phrase d’un garagiste vaudois ne démonte pas la jeune hockeyeuse Marion Fischer: «On l’avait rencontré en cherchant des sponsors pour notre équipe et malheureusement il ne plaisantait pas. En tant que femmes dans un milieu masculin, on se heurte souvent à ce genre de commentaire misogyne.»

Qu’à cela ne tienne, coach d’une équipe féminine évoluant en Ligue nationale C (LNC) à Morges, la Genevoise préfère se concentrer sur la glace. Son paradis blanc qu’elle décline par passion depuis l’adolescence. Membre active du Meyrin HC pendant plusieurs années, elle a rejoint Lausanne en LNC puis aujourd’hui en LNB. Parallèlement, elle joue avec Prilly et en corporatif le dimanche aux Vernets, sous les couleurs des Services industriels de Genève.

Elle recrée l’équipe bannie

Mais c’est à Morges qu’elle a réussi son plus grand pari. «Au début de 2015, le HC Meyrin, où nous évoluions en loisirs, a décidé de supprimer notre temps de glace, raconte-t-elle. On s’est retrouvées une vingtaine de joueuses de 13 à 40 ans très motivées, mais sans club.» Optimiste de nature, Marion Fischer ne se décourage pas et lance un appel sur les réseaux sociaux. «Il devait y avoir une solution, on ne pouvait pas rester sur le carreau.» Sa persévérance fait le reste. «Mon ancien directeur sportif, responsable des Sports à la Ville de Morges, m’a contactée après quelques semaines, me proposant de créer une équipe de compétition à Morges. Presque toutes les filles ont accepté.»

La première saison est chaotique et la girl team finit dernière du classement, mais dans la bonne humeur. «On n’avait pas le niveau techniquement, c’était trop tôt. Mais l’ambiance entre nous était extraordinaire et ça nous a portées.» A force de travail, les filles de Marion ont démarré une nouvelle saison prometteuse. «On a gagné deux matches, perdu le troisième après prolongations, c’est au-dessus de toutes nos espérances!»

En 2011, déjà bien investie dans le monde du hockey, elle a décidé de passer de l’autre côté du miroir pour une année, en devenant arbitre de ligue. «J’ai parcouru toute la Suisse, arbitré des rencontres féminines et masculines de hockey jusqu’en 2e ligue, se souvient-elle, rayonnante. J’ai beaucoup appris, techniquement et humainement. Ça m’a aussi rendue plus tolérante avec les arbitres.»

«Un magnifique sport d’équipe»

Mais c’est dans la compétition, s’enivrant de vitesse, qu’elle trouve son bonheur. «Le hockey est un magnifique sport d’équipe, presque chorégraphique, souligne-t-elle pour nous convaincre. Bien sûr, les contacts peuvent parfois être violents, mais les équipements sont très à la pointe. Il y a même une date de péremption sur les casques. Tout est très réglementé.»

Quand elle n’est pas sur la glace, Marion Fischer capte le monde et réalise des portraits. «J’ai passé une maturité artistique pour devenir photographe, précise-t-elle. J’ai ensuite réussi le concours pour entrer à l’école de Vevey. J’ai été prise, mais ma volée a été supprimée par manque d’inscriptions.» Une décision qui a contraint la jeune femme à changer de voie. «Je me suis lancée dans une formation RH, sans pour autant abandonner la photo. Je fais un peu de studio, quelques mariages, par exemple, mais j’ai peu de temps avec le hockey. J’ai des entraînements plusieurs fois par semaine, même en été.»

Côté cœur, le hockey prend aussi une grande place dans la vie à 100 à l’heure de Marion. «Mon compagnon partage heureusement la même passion. Il est joueur et entraîneur, mais à un niveau encore supérieur! Quand on a une soirée dans la semaine pour nous, on est heureux.»

