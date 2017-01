«La galette a supplanté la couronne»

Dans leur «ruche» du Petit-Saconnex, Eric Emery et son équipe sont au four et au moulin. Epiphanie oblige. «La galette des Rois, ça a démarré gentiment ici, précise le boulanger-pâtissier du chemin Pasteur. Mais aujourd’hui, elle a clairement supplanté la couronne!» Environ 3000 produits vedettes du 6 janvier sont sortis de ses fours.

Toujours à la recherche du bon goût, le Genevois enrichit ses recettes, y ajoute son grain de «sel». «Pour la galette, nous n’utilisons pas la frangipane, comme en France. Je préfère le pithiviers, une masse 50% amande et 50% sucre. On aromatise à la crème vanille.» La pâte? «Feuilletée mais avec bien du beurre, respect du client.» Celle de la couronne est sucrée, au beurre, «et on ajoute un peu d’œuf, histoire de faire plus festif». Quant à la fève, elle a presque disparu de ses étals. «Ça ne marche pas ici, assure-t-il. Quelques clients nous la demandent, j’en vends environ 300, guère davantage.»

Les Fêtes, «un bel enfer»

Pour un boulanger-pâtissier, la période des Fêtes est «un bel enfer», lance Eric Emery. «Noël et Nouvel-An, c’est comme les bonnes choses: il ne faut pas en abuser plus d’une fois par année», ajoute-t-il en riant. Le temps des horaires à rallonge pour ce patron âgé de 55 ans, qui trône sur 330 m2, tea-room compris: début de «journée» à 21 h, fin à 16 h le lendemain! Pour autant, il est fier de son savoir-faire, de ses employés et de ses produits. Alors même «à la bourre», il nous entraîne dans ses ateliers, nous présente ses collaborateurs un à un, du chocolatier (qui a son propre espace) à l’homme-à-tout-faire, en passant par le confiseur, le pâtissier, le boulanger, l’aide-laboratoire… Sans compter la brigade de vendeuses.

Eric Emery est aussi un fin gourmet: «J’aime manger, goûter… J’ai un palais développé pour l’équilibre, l’harmonie. Mais je veux avant tout être surpris, bousculé.» Pour assouvir cette curiosité sans fin – et sans faim – il imagine de nouveaux produits. «Une cinquantaine par an. Mais c’est le client qui les adopte. Ou pas. Nous avons nos fidèles testeurs. S’ils aiment, on confectionne. Après, ça ne marche pas toujours.» Telle cette tête de choco revisitée en «tête au carré», avec vanille ou abricot et piment d’Espelette. «On en a peu vendu», reconnaît-il. Tout le contraire du Gruérien, un gâteau sans gluten à base de meringue, crème double et chocolat. Ou du «Nutemery», 10 000 pots vendus par an. «Comme le Nutella mais j’ai inversé les proportions de sucre et de noisettes. Chez nous, c’est 8% du premier et 38% des secondes. Et de l’huile de colza genevoise», s’amuse-t-il. Car ici, on met le terroir à l’honneur. Par exemple la masse des rissoles «avec des poires genevoises, qui ont un goût un peu différent».

Le cahier de recettes familial

Ses idées, il les pêche également dans un cahier de recettes familial, enrichi au cours des âges. Car le bonhomme représente la quatrième génération de boulangers-pâtissiers. «Les pâtés, c’est mon grand-père. Mon père, lui, a été un précurseur du pain bio à Genève.»

Après un CFC de boulanger-pâtissier, Eric Emery a travaillé notamment un temps avec ses parents. Mais après le décès de sa mère, en 1985, et la vente de la boulangerie des Tours, à Carouge, en 1988, il est parti parfaire ses connaissances à Neuchâtel. Son affaire à lui, il l’a reprise en 1995. Il raconte: «Un jour, j’ouvre la Tribune de Genève et je vois une annonce. J’ai foncé!» Il s’agissait de la boulangerie Richard, au Petit-Saconnex, juste en face de celle d’aujourd’hui. «Elle était bien plus petite, je me suis lancé avec trois employés et peu de moyens.» Une vingtaine d’années plus tard, Eric Emery a fait son beurre. Ses produits sont aujourd’hui reconnus, la qualité de son accueil fait le reste auprès des gens du quartier, qui l’ont d’ailleurs aidé à déménager en 2011. Mieux, «cette année, les élèves de trois classes de l’école primaire de Budé ont entièrement décoré mon magasin pour Noël. Regardez comme c’est beau!» s’exclame cet ancien pilote motocycliste, qui a tâté du championnat du monde de vitesse en 750 cm³ dans les années quatre-vingt – meilleur résultat, une sixième place à Monza – avant de fonder sa propre écurie. «On pouvait encore faire ça en amateur à cette époque-là», lâche-t-il.

Depuis, c’est en vrai professionnel que ce Genevois marié à une journaliste brésilienne mène sa boulangerie-pâtisserie. Pour combien de temps encore? «Je commence à chercher un successeur. Mais je tiens à ce que cela soit quelqu’un qui aime le savoir-faire, le beau produit. Qui respecte les règles de base, la tradition et le client. Même à l’heure de confectionner une simple baguette!»

(TDG)