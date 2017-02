L’annoncière du plaisir théâtral

Les règles existent pour être transgressées. Sur papier journal comme ailleurs. Native de Saint-Etienne, Evelyne Didi émarge à la géographie naturelle de cette rubrique. Citoyenne d’un Grand Genève élargi, si l’on veut, mais d’abord et surtout actrice habituée à des «grandeurs» moins territoriales: celles des metteurs en scène avec lesquels elle travaille au théâtre, des réalisateurs qui l’engagent dans leurs films, des auteurs et des rôles qu’elle interprète.

«Il faut bien ravaler la grandeur qui insulte», faisait dire jadis Camus à l’un de ses personnages. Il faut au contraire saluer ici sa présence généreuse: «la» Didi est depuis six semaines dans notre ville et c’est en soi une bonne nouvelle. Les élèves du Conservatoire de Musique (filière préprofessionnelle d’art dramatique) sont les premiers à en profiter. C’est avec elle qu’ils ont rendez-vous chaque jour à 13 h au 4, rue du Diorama; avec elle qu’ils répètent depuis décembre Le bouc de Fassbinder, une courte pièce écrite à la fin des années 60, dont l’actualité ne se dément pas. Le titre original, Katzelmacher, renvoie plutôt au patois bavarois: littéralement, le faiseur de chats, désignant le travailleur étranger supposé engrosser les femmes allemandes et les quitter ensuite. Il s’appelle Jorgos dans l’histoire, il vient de Grèce, loue une chambre dans la banlieue de Munich, rencontre une bande de jeunes gens désabusés qui le haïssent. Racisme ordinaire, fable d’aujourd’hui.

«Je n’ai jamais joué Fassbinder, mais je le connais par cœur, avoue Evelyne Didi. J’ai vu tous ses films, il a toujours été pour moi comme un voisin de travail. Le bouc est sa première pièce; les élèves du stage d’interprétation que je dirige se frottent aux répliques d’un auteur qui a leur âge quand il écrit.»

Dirige? Le verbe ne sonne pas juste pour cette femme qui se considère, où qu’elle soit, sur scène comme dans la salle, en formation continue. «Je poursuis mon travail d’apprentissage: je n’ai jamais fait d’école; le théâtre, je l’ai appris en le jouant. Je n’ai ni méthode ni posture pédagogique. Avec le temps, j’ai même développé une sorte de claustrophobie des lieux de spectacle fermés. Dans d’autres stages, j’ai commencé à sortir avec les étudiants, à les mettre à l’air libre, dans les villes où ils vivent.»

«Outside», à la façon de Brecht ou de Marguerite Duras. L’injonction n’est pas de saison. Et alors? On peut s’émerveiller de tout avec lucidité, même dans le froid. «Evelyne Didi a une approche très pure de la scène, confirme Anne-Marie Delbart, la doyenne des classes «prépro». Elle sait l’art de convoquer en permanence le plaisir immédiat du jeu. C’est concret, physique, toujours emprunt d’humour. Dans les mises en scène de Matthias Langhoff, des Trois sœurs de Tchekhov, où elle fut une Macha inoubliable, à Cinéma Apollo plus récemment, elle occupe le plateau avec beaucoup d’aisance; on la sent vraiment chez elle. C’est cela qu’elle transmet: son expérience viscérale de la scène. Pendant longtemps, la formation se faisait d’acteur à acteur. A l’époque de Jouvet, la plupart des maîtres étaient des acteurs. Il est bon que les élèves puissent se confronter à cette approche-là, qui s’ajoute et enrichit celle des metteurs en scène. Enfin, il est important aussi de raconter de belles histoires de théâtre aux générations futures.»

Avec Didi, le spectateur est gâté. Il l’écoute, la regarde passer sa main dans sa chevelure envahissante et sa mémoire se réveille. Inoubliable, oui: la juge de Palais de justice, égrenant ses «Profession?» «Domicile?» dans un décor plus vrai que nature, c’est elle. La voix dans la nuit du Festival d’Avignon, annonçant au public réuni dans la Cour d’honneur du Palais des Papes les Dernières nouvelles de la peste, c’est encore elle. Son «Ecoutez-moi Londoniens» résonne jusqu’à aujourd’hui. L’annoncière du plaisir théâtral. (TDG)