Ivan Vuarambon, l’architecte des rescapés

A priori, un architecte est censé passer le plus clair de son temps penché sur sa planche à dessin. Mais le parcours d’Ivan Vuarambon fait voler en éclats cette image d’Epinal. Depuis une quinzaine d’années, il sillonne la planète du Sri Lanka à Haïti, en passant par le Darfour, le Congo, le Liban, l’Afghanistan ou encore le Népal, volant au secours des rescapés de catastrophes naturelles, de guerres et autres fléaux.

Ce Genevois qui s’est spécialisé dans l’architecture humanitaire – matière qu’il enseigne à l’Hepia (Haute Ecole du paysage, d’ingénierie et d’architecture) depuis l’automne dernier – passe près de six mois par an en mission pour la coopération suisse ou l’ONU. Le reste du temps, il mène une existence plus sédentaire d’architecte dans son bureau de la Praille.

Une enfance en Patagonie

Travailler dans l’humanitaire attirait Ivan Vuarambon depuis longtemps. «J’ai toujours eu envie de découvrir le monde, mais avec un regard social», se souvient-il. Le goût de l’aventure lui a sans doute été transmis par ses parents, qui décident un beau jour de quitter la Suisse pour aller élever des moutons en Patagonie. Le petit Ivan voit ainsi le jour au début des années 60 dans cette vaste contrée sauvage au sud de l’Argentine. Mais alors qu’il a 10 ans, la situation politique se tend dans le pays, habitué aux coups d’Etat et aux dictatures. La famille embarque sur un bateau à destination de l’Europe. «Nous étions vraiment des migrants», se souvient-il. Après vingt jours de navigation, Ivan Vuarambon et ses parents débarquent à Gênes, d’où ils rallient Genève.

Le jeune immigré suisso-argentin entre au Collège Calvin, une étape déterminante pour la suite de sa vie. «Je m’y suis fait un bon réseau», glisse-t-il. Puis il se tourne vers l’architecture. Son diplôme de l’EPFL en poche, il fonde l’Atelier 89 avec deux autres associés. Le bureau remporte notamment un concours pour construire des logements coopératifs et étudiants à l’Ilôt 13. «J’ai adoré travailler avec une association très engagée politiquement, et en interaction avec la Ville et l’Etat», confie-t-il.

En 1999, Ivan Vuarambon répond à une annonce de la DDC (Direction du développement et de la coopération), qui cherche un architecte pour une mission dans les Balkans. Mais il doit finalement y renoncer, accaparé par le nouveau bureau d’architecture qu’il ouvre à son nom et par les compétitions de voile de haut niveau. «J’ai notamment participé aux débuts de l’aventure Alinghi avec Ernesto Bertarelli, avant de décider qu’être marin professionnel n’était pas mon destin.»

D’architecte à chef d’orchestre

Il se lance enfin dans l’humanitaire en 2003, en partant six mois au Sri Lanka avec la DDC, pour reconstruire une école dans ce pays qui sort d’une longue guerre civile. «C’était une expérience fondatrice, raconte-t-il. Nous travaillions dans un environnement hostile, dans des zones minées, mais en même temps ça a été un dépaysement et une découverte culturelle incroyables.» A partir de là, Ivan Vuarambon enchaîne les missions.

Cette existence n’est évidemment pas de tout repos. L’architecte a vu beaucoup de cadavres dans sa vie. Il a même été séquestré et menacé de mort au Congo. Et puis il faut savoir concilier les missions avec la vie de couple. «Je peux être appelé demain pour partir à l’autre bout du monde, souligne-t-il. Ma femme me rejoint parfois, et sinon nous restons en contact grâce à Skype. Mais la distance peut aussi avoir du bon.»

A la longue, son rôle sur le terrain a évolué: «A la base, un architecte arrive après l’urgence, pour la reconstruction. Puis on devient davantage quelqu’un qui structure les secours, qui organise leur architecture humaine, comme un chef d’orchestre. Par ma formation, je suis habitué à gérer des situations complexes, avec toutes sortes d’intervenants.»

