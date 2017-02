Dawa Sherpa, l’humble Sherpa supersonique

Dawa Sherpa. Un nom qui fait rêver tous les passionnés de trail, cette course sur terrain escarpé, tant son palmarès est impressionnant. Avec plus d’une centaine de victoires à son actif dont certaines lors des mythiques courses de l’Himal Race ou de l’Ultra trail du Mont-Blanc, ce Genevois d’origine népalaise est entré dans la légende.

Après plus de vingt années au sommet des classements, le quadragénaire a décidé de ralentir un peu afin de se concentrer sur ses projets humanitaires et l’organisation de ses propres courses. Prochaine en date: la Zanskar Ladakh Adventure Race, un périple d’environ 240 kilomètres comptant 7735 mètres de dénivelé positif et 6952 mètres de dénivelé négatif, qui se déroulera au mois de juillet en Inde. Elle sera suivie par le trail du Solukumbu (Népal) le trail des trois vallées (Népal) et celui des volcans de l’extrême en Indonésie. «Après avoir couru de nombreuses compétitions à travers le monde, j’avais envie de faire venir les athlètes dans mon pays ou dans ces lieux que j’apprécie particulièrement. C’était également une manière de donner du travail aux locaux», glisse-t-il. En précisant que l’ensemble de ces gains sont destinés à son association Parrains et marraines pour le Népal, avec laquelle il ambitionne de construire une maison de retraite pour les villageois de sa vallée .

Une générosité à toute épreuve

Car si Dawa Sherpa est connu pour ses exploits sportifs, c’est surtout grâce à son humilité et sa générosité qu’il a su conquérir tous ceux qui le rencontrent. Une sérénité qui le caractérise depuis son plus jeune âge. «J’ai toujours voulu faire des études de philosophie. A l’âge de 6 ans, j’ai quitté mon village népalais pour m’installer non loin de là dans un monastère bouddhiste», explique-t-il, un discret sourire aux lèvres. Il quittera son havre de paix seize ans plus tard afin de s’occuper de sa famille, suite au décès de son père, avant de partir travailler comme aide-cuisinier sur un trek.

Quelques années plus tard, devenu guide de montagne, il est approché pour participer au super-marathon de l’Himalaya. «C’était un Suisse qui organisait la course et il y avait beaucoup de participants européens. Comme ils voulaient plus de locaux, ils ont pensé à moi. J’ai accepté de me lancer, mais j’ai abandonné au bout de la quatrième étape.» Cette première expérience lui permet de découvrir le trail et de rencontrer Annie, une Française installée à Genève, qu’il ne quittera plus. A partir de là, il sera de toutes les compétitions, au Népal, mais également en Europe. Les courses des Gorges du Verdon, Sierre-Zinal ou le tour des Dents-du-Midi n’ont bientôt plus de secret pour lui. Désormais installé à Chêne-Bourg, il se marie en 1998 et trouve un emploi de maçon chez Induni, qui devient rapidement l’un de ses principaux sponsors.

De la joie à la tristesse

Jusqu’en 2012, il ne quitte plus le peloton des dix meilleurs coureurs de trail du monde et va même jusqu’à participer aux Jeux olympiques (JO) d’hiver de Turin, Vancouver et Sotchi… «J’ai été approché par les autorités sportives népalaises. Elles savaient que j’habitais en Suisse et m’ont demandé de représenter le Népal en ski de fond! Je n’en avais jamais fait, mais j’ai acheté une paire de rollers, pris six cours et je suis parti aux Jeux asiatiques avant d’enchaîner avec les JO, explique-t-il. On peut dire que j’ai vraiment vécu des instants magnifiques dans ma vie, mais j’ai aussi connu des moments très difficiles», murmure-t-il en évoquant sans tabou les tragiques décès de ses deux frères et les orphelins qu’il a fallu aider. Des événements qui l’ont marqué et l’ont incité à créer son association pour venir en aide aux populations népalaises.

Pour plus d’informations: www.dachhiri-dawasherpa.com et www.dawasherpa-experiences.com (TDG)