Agnes Wahli met sa foi au service de l'action

D’abord le grade, supérieur comme la coursive panoramique sur laquelle elle a donné rendez-vous à son photographe du jour. Bonjour Major Wahli. La poignée de main, ferme et vaguement intimidante, rappelle celle du commandant des pompiers. Ondes positives, confirmées par l’image qui apparaît en fond d’écran de son téléphone portable. Une vignette philatélique éditée par la poste jamaïcaine à l’occasion des 50 ans de la naissance de Bob Marley.

A l’Armée du Salut aussi, on affectionne la musique reggae. «J’ai travaillé comme officière missionnaire sur cette île des Caraïbes pendant quatre ans. Nous étions en poste à Mandeville, au centre du pays, avec mon mari et nos deux filles. Dépaysement absolu. Nous gérions une communauté et collaborions avec deux homes pour enfants. Nous étions les rares Blancs dans la cité; la violence au quotidien était palpable; au niveau de la sécurité, c’était assez compliqué.»

On ne choisit pas d’entrer à l’Armée du Salut pour y mener une carrière tranquille, surtout lorsque l’on est précocement habité par le désir de mêler la foi à l’action. Agnes Wahli est une femme de terrain. Les opérations d’envergure ne lui font pas peur. A peine rentrée en Europe, la voici qui repart, par deux fois, comme missionnaire de liaison en Indonésie lors du tsunami de 2006; puis en 2010 en Haïti, dix jours après le tremblement de terre. «Je me suis retrouvée cheffe de camp, dans une structure montée en urgence pour accueillir 20 000 personnes. Je devais coordonner la distribution de la nourriture, l’acheminement des articles d’hygiène, recruter des volontaires pour constituer des équipes capables de répondre aux besoins sanitaires. Six semaines d’engagement sans relâche, en œuvrant de 5 h du matin à 23 h.» C’est dit d’une voix calme et altruiste, qui ne cherche pas à héroïser ce geste d’entraide active.

Forcément, quand on a dans ses rangs une femme de cette envergure, on n’attend pas pour lui confier de nouvelles responsabilités. Le vaste monde, qui se visite au pas de charge, au rythme des interventions en cas de catastrophe, ramène à Genève, où elle s’installe en famille. «J’ai vécu dans cette ville, que je ne connaissais pas, mon deuxième dépaysement. Pasteure aux Grottes, au contact de la communauté latino. J’ai mis ça sur le compte de l’humour de Dieu», glisse Agnes en souriant.

Dieu a son guichet social au chemin Galiffe. Il fallait quelqu’un pour diriger l’accueil de nuit d’urgence, le restructurer et en faire une entité en soi. Ce sera encore pour sa pomme. Elle mord dedans à pleines dents. Le quartier général de l’Armée du Salut à Berne en veut plus et la nomme directrice des institutions sociales romandes. Onze adresses sous ses ordres, 450 collaborateurs, tout en gardant un œil responsable et stratégique sur un budget global d’environ 50 millions.

A ce stade, son frère en grade ne fait pas le poids. La Major Wahli a l’esprit bâtisseur. Agnes sait l’art de convaincre les politiques. Ce sera Sécheron en 2019, une structure d’accueil sans discrimination à l’année, dotée de 90 lits. «Ce projet n’existerait pas sans nos partenaires, à commencer par la Ville et le Canton», insiste la native de Moutier (oui, Moutier, pas Kingston!) Elle incarne comme personne le slogan rassembleur de l’Armée du Salut: «Ensemble, multiplions l’espoir.»

Avant de la laisser rejoindre sa troisième séance de la journée, on lui demande d’où lui vient cette foi énergique qui l’anime. «De ma grand-mère, prénommée Simone. Elle était très croyante et m’emmenait à l’église. Elle aimait la nature, cueillir le thym et le tussilage. Elle m’a appris à mettre des feuilles de choux sur les bobos de l’enfance.» Là, on oublie le grade et l’on garde pour soi les good vibes d’une poignée de main fraternelle. (TDG)