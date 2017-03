Wyclef Jean brièvement arrêté par erreur

La star du rap Wyclef Jean, ex-membre des Fugees, a été brièvement arrêté par erreur lors d'une enquête sur un vol à main armée à Los Angeles, et s'est ensuite plaint sur Twitter de la police... qui s'est excusée.

L'Haïtien de 47 ans a été menotté et questionné quelques minutes avant d'être relâché et les deux suspects qui étaient réellement recherchés ont été arrêtés peu après.

La police du comté de Los Angeles a qualifié dans un communiqué l'incident de «malheureux», car le musicien «n'avait aucune implication dans ce crime violent», ajoutant toutefois que «les officiers de police de Los Angeles sont souvent contraints de procéder à des détentions légales, selon les paramètres stricts prévus par la loi, afin d'intercepter des suspects dangereux et armés».

La police dit «s'excuser pour tout désagrément causé à M. Jean» et est «reconnaissante d'avoir pu appréhender les voleurs suspectés sans que personne ne soit sérieusement blessé».

Torrion Falconer, 26 ans, a été placé en détention tout comme une femme accusée d'avoir conduit la voiture utilisée pour quitter les lieux après le vol. Le montant de leur caution s'élève à 100'000 dollars.

L'incident fait le tour de la toile

L'incident a fait le tour de la toile. Le musicien vedette a notamment écrit sur le réseau social Twitter: «LAPD (police de la ville de Los Angeles, alors qu'il a en fait été interpellé par la police du comté de Los Angeles), encore un cas de méprise d'identité. Un homme noir avec un bandana rouge cambriole une station service pendant que j'étais en train de travailler au studio mais c'est moi qu'on menotte?».

LAPD another case of mistaken identity. Black man with red bandana robbed a gas station as I was in the studio working but im in handcuffs? pic.twitter.com/vjRfJUkooA