Une légende de la disco s'éteint

La chanteuse américaine Joni Sledge est décédée vendredi chez elle en Arizona et la cause de sa mort n'est pas encore déterminée, a précisé son agent Biff Warren.

«Elle nous manque et sa présence, son éclat et la sincérité avec laquelle elle aimait la vie nous manquent», écrit sa famille dans un communiqué.

Joni et ses soeurs Debbie, Kathy et Kim, filles de deux artistes, ont grandi à Philadelphie et s'étaient fait une certaine réputation en chantant du R&B dans les années 1970.

Mais c'est en 1979 qu'elles rencontrent véritablement le succès avec «We Are Family», écrit par Nile Rodgers et Bernard Edwards devenus des figures majeures de la folie disco avec leur groupe Chic.

Joni Sledge avait confié l'an dernier au quotidien britannique The Guardian qu'elle et ses soeurs envisageaient avant ce succès de changer de voie et de se mettre à des études de droit.

«Enregistrer We Are Family c'était comme une fête, nous dansions et nous amusions dans le studio», a-t-elle raconté.

Nile Rodgers a présenté ses condoléances sur Twitter, écrivant: «nous avons réalisé ensemble quelque chose de vraiment incroyable».

Malgré l'unité affichée par les soeurs, Kathy a quitté le groupe pour une carrière en solo, créant des tensions. Sister Sledge se réunissait sous divers formats pour se produire dans des circonstances comme la fête des familles du pape François à Philadelphie en 2015 ou la campagne électorale d'Hillary Clinton pour l'élection présidentielle en 2016.

Joni Sledge avait expliqué en 2015 au Women's Wear Daily que le hit du groupe, avec son refrain «We are family / I got all my sisters with me» (nous formons une famille/j'ai toutes mes soeurs avec moi), était porteur d'un message d'unité. «Ca reste toujours aussi puissant aujourd'hui», avait-elle estimé, «ça enseigne le respect».