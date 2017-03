Un rappeur donne 1 million aux écoles

Le chanteur Chance The Rapper a annoncé lundi donner 1 million de dollars aux écoles de Chicago. La troisième ville des Etats-Unis est engluée dans une bataille politique qui menace de conduire à leur fermeture plusieurs semaines avant les vacances.

Le rappeur de 23 ans, intronisé révélation de l'année et qui a remporté le prix du meilleur album de rap le mois dernier aux Grammy Awards, a mis en lumière avec son don le problème récurrent du financement à Chicago, où il a grandi.

La mairie a prévenu que les écoles pourraient fermer le 1er juin, trois semaines plus tôt que prévu, en raison d'un trou de 200 millions de dollars (200 millions de francs) dans les financements.

«Appel à l'action»

«Ce n'est pas une question politique; ce n'est pas une posture; c'est pour prendre soin des enfants», a dit Chance The Rapper lors d'une conférence de presse dans une école élémentaire, diffusée en direct à ses millions d'abonnés sur les réseaux sociaux.

.@chancetherapper and his team just donated $1,000,000 to Chicago Public Schools in effort to support and force @GovRauner to do his job! pic.twitter.com/MVejA1teao