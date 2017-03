Le 4x4 du terroriste pousse une femme dans la Tamise

Une femme a sauté mercredi depuis le pont de Westminster afin d'échapper à la voiture-bélier qui fauchait les piétons sur le trottoir, comme le raconte la BBC.

Le film montre le gros 4x4 du terroriste remonter à vive allure le long du trottoir pour percuter un maximum de victimes. Une femme tombe ensuite dans la rivière.

ATTENTION, CETTE VIDÉO POURRAIT CHOQUER

Video shows woman falling into River Thames in #Westminster terror attack; she is being treated for serious injuries https://t.co/FJuqZFlFyJ pic.twitter.com/BKujsPhqFj