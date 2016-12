Kobe Bryant père pour la troisième fois

«Vanessa et moi sommes fous de joie de vous annoncer la naissance de notre dernière née Bianka», a indiqué Bryant, en légende du premier cliché partagé publiquement de sa fille.

Selon la presse people américaine, la naissance a eu lieu début décembre à Newport Beach (Californie).

Le quintuple champion NBA, âgé de 38 ans, est désormais père de trois filles, Natalia, née en 2003, Gianna Maria-Onore, née en 2006, et Bianka.

Il a disputé le 13 avril 2016 le dernier match de sa carrière, pendant laquelle il a porté pendant vingt ans le maillot des Lakers et collectionné les titres et records.

Vanessa and I are beyond excited to welcome our newest baby girl, Bianka!! #BabyBlessing #SweetBaby #AnotherAngel ? pic.twitter.com/TWuuwZSpkX