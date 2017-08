Kanye West poursuit l'assureur Lloyd's

Kanye West a déposé une plainte à 10 millions de dollars mardi à Los Angeles contre Lloyd's, affirmant que l'assureur britannique refuse intentionnellement de couvrir les dommages résultant de l'annulation de la tournée du rappeur fin 2016 à cause de problèmes mentaux.

«Lloyd's aime collecter des primes d'assurance pharamineuses mais pas payer des indemnisations, quelle que soit leur légitimité», déclare cette plainte déposée dans un tribunal fédéral de la Cité des Anges. «Les artistes pensent s'acheter de la tranquillité d'esprit mais les assureurs, eux, savent qu'ils vendent juste un ticket pour le tribunal», ajoute-t-elle.

Selon cette plainte, la star du rap a déposé une demande d'indemnisation auprès de l'assureur britannique peu après l'annulation de la deuxième partie de sa tournée «Saint Pablo Tour» et son hospitalisation en Novembre dans un hôpital psychiatrique de Los Angeles.

38 concerts prévus

Les avocats de la star américaine affirment que le géant de l'assurance n'a intentionnellement pas indemnisé le musicien vedette et sa société Very Good Touring Inc.: «Ils n'ont pas non plus donné quoi que ce soit qui ressemble à une explication cohérente sur la raison pour laquelle ils n'ont pas payé, ni aucune indication qu'ils vont jamais le faire», détaille la plainte.

Les représentants de l'assureur laissent en revanche «entendre qu'ils pourraient ne pas couvrir les demandes d'indemnisation en avançant un argument qui ne tient pas, à savoir que la consommation de marijuana par Kanye a causé son problème médical», poursuit la plainte.

D'après ce document, Kanye West devait à l'origine donner 38 concerts entre le 12 août et le 2 novembre derniers, et avait pris des assurances au cas où des annulations seraient nécessaires.

«Crise psychotique»

Kanye West, 40 ans, avait été hospitalisé à Los Angeles fin novembre pour ce que certains médias américains ont qualifié de «crise psychotique», peu après que son épouse, la star de téléréalité Kim Kardashian, eut été victime d'un hold-up dans un hôtel à Paris où on lui avait dérobé pour plusieurs millions de dollars de bijoux.

Il avait été hospitalisé après avoir annulé une grande partie de sa tournée et avait coupé court, après deux chansons seulement, à un concert à Sacramento en Californie où il s'en était pris au couple star Jay Z-Beyoncé et à Hillary Clinton.

Mi-décembre, quelques jours après sa sortie de l'hôpital, il est apparu par surprise aux côtés de Donald Trump dans le hall d'entrée de la tour du milliardaire à New York. Le musicien a expliqué un peu plus tard, sur Twitter, avoir voulu voir Donald Trump pour évoquer des «questions multiculturelles» comme «le harcèlement, le soutien aux professeurs et la violence à Chicago».

La plainte fait état d'une déposition sous serment d'un médecin qui aurait traité le rappeur et qui aurait certifié que Kanye West avait «souffert d'un problème médical qui l'a diminué». Un porte-parole de Lloyd's n'a pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires de l'AFP. (afp/nxp)