Elizabeth II célèbre son jubilé de saphir

La reine Elizabeth II, qui a fêté ses 90 ans en avril, est montée sur le trône en 1952 à l'âge de 25 ans après le décès, à 56 ans, de son père George VI. Peu encline à fêter ce genre d'anniversaire, elle devrait passer la journée dans son domaine de Sandringham, dans l'est de l'Angleterre. Elle a cependant été vue souriante, dimanche, lorsque des quidams lui ont offert des fleurs à la sortie de l'église.

Cet anniversaire doit être célébré à travers le pays et notamment à la Tour de Londres et dans le parc londonien de Green Park où les traditionnels salves d'artillerie seront tirées pour lui rendre hommage. Des pièces commémoratives ont été créées pour l'occasion. Il s'agit de pièces de 5 livres et de pièces de 1000 livres en or et pesant un kilo mises en vente pour 50'000 livres l'unité.

Record de longévité

Sur ces pièces a été gravée une phrase qu'elle a prononcé lors d'un discours prononcé au Cap à l'occasion de son 21e anniversaire: «Toute ma vie, qu'elle soit longue ou brève, sera consacrée à votre service».

Royal Mail, la poste britannique, a également sorti un timbre de cinq livres bleu saphir. Un portrait de la reine, photographié en 2014 par David Bailey a été également diffusé par le palais royal. Sur cette photo, la reine vêtue d'une robe bleue, porte un collier et des boucles d'oreilles en saphirs et diamants datant de 1850.

Elle a battu en septembre 2015 le record de longévité sur le trône jusque-là détenu par son arrière-arrière-grand-mère, la reine Victoria, un record auquel elle «n'a jamais aspiré», a-t-elle dit. Elle est actuellement le souverain le plus âgé en exercice et est la monarque vivante au plus long règne depuis la mort du roi de Thaïlande, Bhumibol Adulyadej en octobre dernier. (ats/nxp)