Banksy investit les murs d'un hôtel à Bethléem

Grande-Bretagne L'artiste britannique a coordonné une exposition en plein air près de Bristol, lugubre parodie de Disneyland. Plus...

Gaza Fin février, le graffeur Banksy s'est rendu à Gaza où il a réalisé trois œuvres dans les ruines de la ville. L'une d'entre elles a été vendue pour 700 shekels par un homme qui dit avoir été dupé. Plus...

Art de rue En «résidence artistique» à New York, l'artiste de rue Banksy a posté une vidéo «choquante» où des islamistes attaquent un objet volant. Plus...

Street Art Devant un chantier à l'abandon, des touristes s'enthousiasment: deux visages innocents croqués en noir et blanc égaient un portail en fer et un tag de Banksy se cache sous des planches, explique le guide de cette visite. Plus...