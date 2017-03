Adele ne veut plus repartir en tournée

Adele n'aime pas les tournées. Et elle pourrait bien ne jamais repartir sur les routes du monde pour enchanter ses fans. C'est du moins ce qu'elle a indiqué à l'issue de ses shows en Nouvelle-Zélande, rapporte le journal anglais The Guardian, qui cite lui-même le quotidien The New Zealand Herald.

En effet, l'artiste aux nombreuses récompenses a expliqué lors d'un concert dans un stade de 40'000 personnes qu'elle n'était pas «bonne» en tournée. «Les applaudissements me rendent un petit peu vulnérable», a-t-il déclaré à la foule de ses fans. «Je ne sais pas si je repartirai en tournée. La seule raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est vous. Mais je ne suis pas sûre que les tournées, ce soit mon truc.»

15 mois de tournée

Cela fait 15 mois que Adele est en tournée mondiale. L'artiste, âgée de 28 ans, remplit les salles et les stades partout où elle passe, cumulant les records. Elle considère d'ailleurs cette tournée comme étant «le plus bel accomplissement de sa carrière». Elle a même déclaré: «Cela a changé ma vie. Je comprends pourquoi je l'ai faite.»

Il lui reste encore une toute petite poignée de concerts à donner en Grande-Bretagne mais ils risquent d'être d'anthologie. En effet, elle va se produire quatre soirs au stade Wembley à Londres entre fin juin et début juillet.

Pour rappel, Adele, a été la grande gagnante des derniers Grammy Awards en février. Avec sa voix puissante et ses textes hantés par les amours perdues, elle a remporté le prix de la chanson de l'année et du meilleur enregistrement pour «Hello», ainsi que celui du meilleur album pour «25». Elle a aussi conquis les prix de meilleure performance pop solo et album de pop vocale.

La fin de sa tournée en Nouvelle-Zélande

????????????????????Adele @Adele :A bug's life! Mt Smart Stadium Auckland New Zealand March 23 2017 Video by Sarihttps://t.co/iUDsFyZ3Xb pic.twitter.com/S0NupuEhRE — Adelettes (@Adelettes) 24 mars 2017

ADELE HAS SUCCESSFULLY FINISHED ALL OF HER AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND SOLDOUT STADIUM SHOWS#AdeleLive2017 pic.twitter.com/8dRWhCaLWd — ? Ginger Biscuit ? (@sammylovesAdele) 26 mars 2017

