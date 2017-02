Un journal de photos «imprévisible» va sortir

L'agence de photo Lundi13 et l'agence de presse LargeNetwork lancent «Météore». Ce nouveau journal a pour ambition de raconter l'époque contemporaine par le biais de photos originales en grand format. Il paraîtra chaque lundi 13 dans les kiosques de Suisse romande.

Le rythme de parution aléatoire fait partie de l'ADN de Météore, qui se définit comme un «journal imprévisible en images», ont annoncé samedi ses éditeurs. Les textes seront succincts, car ce nouveau titre «s'adresse à des observateurs plutôt qu'à des lecteurs.» Il invite à «aborder l'actualité par le regard et sans précipitation», soit une «forme de slow journalisme».

Sur treize pages de papier journal imprimées en couleur, le premier numéro de Météore proposera notamment des reportages photographiques réalisés en Ukraine, au Brésil, en Suisse ou encore au Cambodge, selon ses éditeurs. Il sera en vente dès lundi au prix de 5 francs.

Cofondée par Pierre Grosjean, l'agence de presse LargeNetwork emploie 25 personnes à Genève et travaille avec un important réseau de collaborateurs freelance autour du monde. Quant à l'agence Lundi13, elle réunit les photographes François Wavre, Nicolas Righetti, Guillaume Perret, Fred Merz et Niels Ackermann, basés à Genève, Lausanne, Neuchâtel et Kiev. (ats/nxp)