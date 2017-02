Servette, la seule équipe qui carbure au rythme du FC Bâle

En direct du vestiaire

Le match Servette - Le Mont, Stade de Genève ce lundi soir, coup d’envoi à 19 h 45.



L’arbitre Lionel Tschudi.



Les effectifs Servette est au complet. Pas de joueur blessé, aucun n’est suspendu, Meho Kodro dispose de tout son contingent. D’autant plus que Fabry a enfin reçu le feu vert de l’administration bernoise. Le milieu de terrain colombien pourrait bien commencer le match. Au Mont, Feuillassier, Kostadinovic et Krasniqi sont annoncés blessés.







Le contexte Servette a le vent en poupe depuis la reprise. Trois victoires en trois matches, neuf buts marqués: au plaisir du jeu, les Grenat associent l’efficacité. Bilan 2017 plus mitigé pour Le Mont, avec un nul, une victoire et une défaite (4-2 à Aarau lors de la dernière journée). Mais les Vaudois ont toujours une motivation décuplée à l’idée d’affronter les Servettiens.



Antécédents Dans la première phase de la saison, avant la pause, Servette a battu à deux reprises Le Mont. Une victoire étriquée et compliquée 2-1 à Genève, un succès plus aisé à Baulmes (0-2).



La curiosité A noter que Jean-Pierre Nsame, le serial buteur grenat, n’a encore jamais marqué de but face au Mont. Une statistique à corriger ce soir? On peut compter sur lui, si l’occasion se présente… D.V.