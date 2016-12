Sans complexe, Sylvie Bourban voit triple

L’album

A l’écoute de Même pas mal, on se rend vite compte qu’il ne s’agit ni d’une manifestation de mégalomanie, ni d’un exercice de marketing. Au gré de ses trois disques à la générosité en reflet des intérêts de son interprète – A trop penser, 2 jours, 6 mois, 1000 ans et J’ai gardé pour plus tard un peu de tes je t’aime – se dégage plutôt un traitement à l’ancienne qui rappelle parfois la chanson telle qu’on l’abordait il y a encore un demi-siècle.



Avec des mots qui ont un sens et que le chant amplifie ou infléchit, sans craindre la fragilité d’un certain dénuement sonore. Mais Sylvie Bourban revendique aussi d’autres approches, plus étoffées et plus rythmées (Ma révérence de Véronique Sanson) ou travaillées par un esprit jazz qu’elle connaît bien – dans ses relectures de Piazzola par exemple.



Outre quelques compositions originales (dont 3 signées Pascal Rinaldi), ses reprises surprennent par leurs options mais aussi par leur fraîcheur, portée par une voix légère. «Plutôt douce. J’adorerais adopter parfois celle de Tom Waits, mais je n’ai pas assez de clopes et de whisky à mon actif.»