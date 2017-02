Pour vous, les vacances d’hiver c’est...

Les vacances d’hiver pointent à l’horizon et l’appel de la neige se fait irrésistible. Une envie frénétique de sortir le nez du brouillard se fait ressentir. Bon… Et alors?

La montagne, c’est bien plus que des pistes et du soleil! Faites notre quiz et découvrez ce que vous préférez faire pendant les vacances d’hiver.

On ne vous dira pas seulement quel genre de vacancier vous êtes, mais aussi où vous rendre pour être comblé, enfin, pour autant que vous aimiez la neige, le soleil et le bon air de la montagne.

(nxp)