Plans-Fixes fête ses 40 ans de chasseur de têtes

Avec désormais 318 films d’entretiens avec des personnalités romandes de tous bords, l’Association Films Plans-Fixes, qui fête cette année ses 40 ans d’existence, peut se targuer d’un imposant travail de mémoire sur les femmes et les hommes qui ont marqué ce coin de pays par leur engagement culturel, politique et social.

Pourtant, tout avait commencé par le constat de lacunes criantes, comme le rappelle Alexandre Mejenski, secrétaire général de cette entreprise de documentation audiovisuelle depuis 2008. «L’impulsion de départ est venue de l’absence de tout document audiovisuel en rapport avec Charles Ferdinand Ramuz (1878-1947). La TSR cherchait à lui rendre hommage et ils n’ont rien trouvé… C’était étonnant, alors que le cinéma existait déjà!»

Cinq bobines

Le journaliste Michel Bory tente alors de remédier à l’indigence. «Il a eu l’idée de tourner, avec des moyens très simples, des portraits filmés réalisés en une journée et sur un seul lieu, tout en évitant l’accumulation de rushes et donc d’importants frais de montage.» La formule de tournage s’arrêtera à l’idée de cinq bobines de 16 mm pour un film de 50 à 55 minutes avec juste quelques raccords. Même si sa trouvaille suscite d’abord le scepticisme de ses amis Jean Mayerat et Nag Ansorge, les Plans-Fixes étaient conçus et, à la faveur d’une commande, le premier est tourné fin 1977 sur le compositeur orientaliste Constantin Regamey.

Un second suivra rapidement avec l’écrivain Georges Simenon. «C’est l’un des rares à ne pas avoir atteint la durée requise! Il avait accepté, mais, au bout de 20 minutes de tournage, il a simplement décrété: c’est fini!» Plus tard, en 1980, le portrait consacré au fondateur de Terre des hommes, Edmond Kaiser, s’achèvera encore plus rapidement en raison de la fatigue du militant qui sortait tout juste de sa grève de la faim revendiquant l’interdiction de toute vente d’armes suisses à l’étranger. «Il ne dure que 10 minutes, mais le résultat a été positif, eu de l’écho dans l’opinion politique.»

Un cas d’ailleurs plutôt rare de Plan- Fixe en rapport direct avec l’actualité. «La plupart du temps, les intervenants ont un certain âge… et tout un parcours derrière eux. Il est d’ailleurs plus intéressant de rencontrer des politiciens ou des gens qui ont occupé un poste important quand ils ont fini. Autrement, ils ne peuvent pas tout dire. Mais, cela arrive tout de même. Julien Perrot (ndlr: fondateur de la Salamandre) a eu récemment des mots très forts pour rappeler de manière vibrante les problèmes environnementaux dans le Plan-Fixe qui lui a été consacré l’an dernier.»

Le comité qui décide des personnalités sélectionnées a bien sûr encore laissé échapper certains portraits. Jean-Luc Delamuraz est décédé trop rapidement après son retrait de la politique. Maurice Béjart ne l’a pas voulu, tout comme Jean-Luc Godard. «Il faut que la personnalité soit elle-même intéressée.» Il y a des cas où des figures ont eu droit à deux tournages, comme Nicolas Romanoff, descendant de Nicolas Ier installé à Rougemont qui s’est prêté à l’exercice une fois en français, puis une seconde en russe. «Quel beau spectacle vous m’avez organisé!» se serait-il exclamé suite au visionnement de son portrait.

Georges Nivat s’est montré plus ironique en déclarant: «Grâce à vous, je connais bien l’anatomie de mon visage.» Et, même si Alexandre Mejenski ne donne pas de noms, il y a aussi des candidats pour l’appeler afin de proposer leur propre nom. (TDG)