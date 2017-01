Pinturault remporte un duel de titans à Adelboden

«Quelle course, quel spectacle!» Dans l’aire d’arrivée d’Adelboden, le speaker peine à reprendre son souffle lorsqu’Alexis Pinturault lève les bras au ciel. Le Français vient de remporter un bras de fer extraordinaire face à Marcel Hirscher. Les 7200 personnes présentes dans l’aire d’arrivée sont debout pour saluer ces deux titans qui ont dompté le mur final. Encore une fois, le slalom géant de la station bernoise a tenu toutes ses promesses.

WOW. @AlexPinturault and @MarcelHirscher are out of this world. #fisalpine