Mondiaux-2017: Ayana ne faillit pas

En marge des adieux ratés sur 100 m d'Usain Bolt, seulement troisième en finale des Mondiaux, la 2e journée a vu la domination écrasante de l'Ethiopienne Almaz Ayana sur 10'000 m -100 fois la ligne droite-, samedi à Londres.

En 30 min 16 sec 32/100e, Ayana (25 ans) est certes restée loin du fabuleux record du monde (29:17.45) qu'elle avait établi aux JO de Rio. Mais, en s'échappant peu avant la mi-course, l'athlète de l'ethnie Oromo a devancé de près de 45 secondes la glorieuse Tirunesh Dibaba, son aînée de six ans, pour un doublé national.

«Je suis très heureuse de ce titre, beaucoup plus encore que de l'or olympique, parce que j'ai été malade cette saison et que je ne m'attendais pas à ce succès. En fait, c'était ma première course en 2017», a souligné la lauréate.

Ayana défendra en fin de semaine le titre du 5000 m décroché en 2015 à Pékin.

Passage de témoin

Pour ce passage de témoin entre générations, Dibaba a fait contre fortune bon coeur: «J'ai gagné plusieurs médailles d'or avant, mais depuis que j'ai débuté le marathon, je suis revenue à la piste uniquement pour ce 10'000 m. Et je n'ai eu que deux mois d'entraînement spécifique».

Triple championne olympique, avec un doublé 10'000/5000 m jamais réalisé auparavant, aux Jeux de Pékin en 2008, cinq fois en or aux Mondiaux en plein air et quatre fois en cross, Tirunesh Dibaba possède le plus beau palmarès du demi-fond féminin de l'histoire.

L'Afrique du Sud au saut

Avant la super production annoncée de Wayde Van Niekerk, en quête du doublé 400/200 m, l'Afrique du Sud a empoché un premier or avec le sauteur en longueur Luvo Manyonga, qui a atterri à 8,48 m ( 0,42 m/s) au 2e essai, devant l'Américain Jarrion Lawson (8,44 m).

Un autre Sud-Africain, Ruswahl Samaai, s'est emparé de la médaille de bronze, avec un saut à 8,32 m, soit cinq centimètres de mieux que le Russe Aleksandr Menkov, évoluant sous drapeau neutre.

«Wouah, deux médailles pour l'Afrique du Sud. Je n'ai pas pensé à ce qui m'était arrivé aux Jeux de Rio, où j'avais perdu l'or au dernier essai. Je suis sur la lune. Le record du monde est mon prochain objectif», a commenté Manyonga.

Sauvé de la drogue et du banditisme dans son township par le sport, Manyonga était le favori, ayant franchi 8,65 m en début de saison.

Tradition lituanienne

Au lancer du disque, Andrius Gudzius a perpétué la tradition lituanienne, avec un jet à 69,21 m, deux centimètres seulement de plus que le Suédois Daniel Stahl (69,19 m). «Chacun au pays attendait une médaille et je suis heureux d'en rapporter une», a expliqué le vainqueur.

«Je dois remercier Daniel Stahl et Mason (l'Américain Finley, médaille de bronze avec 68,03 m) de m'avoir poussé à me surpasser. Ces deux centimètres, c'est un drame pour Daniel et une chance pour moi», a poursuivi Gudzius.

La pression est forte en Lituanie où le disque est une religion, avec son Dieu, le géant Virgilijus Alekna, double or olympique et deux fois champion du monde dans la précédente décade. (afp/nxp)