Martine Delerm une femme libre

Martine Delerm est l’épouse de Philippe et la maman de Vincent, respectivement écrivain et chanteur de renom et de talent. Mais elle est surtout Martine Delerm écrivain, illustratrice, qui a publié une cinquantaine de livres destinés à l’enfance, à la jeunesse, que les adultes ouvrent et lisent avec bonheur et attention. Dans le café parisien où nous rencontrons la professeur de lettres, sa réponse à la première question est claire et tranchante: «Non, je ne parlerai pas du fait d’être l’épouse et la mère de Philippe et Vincent.» Intéressant, dans un monde où tout le monde livre tout sur tout. Et plus intrigant, dans le fond, que de savoir ce que Vincent peut lui raconter au téléphone ou ce que Philippe prend au petit-déjeuner.

Mais pourquoi ce choix? «Parce qu’il se trouve que si j’étais l’épouse de quelqu’un d’autre, je ferais quand même des albums pour enfants, j’écrirais des livres, je ferais des photographies, je serais triste de la mort de mon père, triste d’avoir perdu ma grand-mère, heureuse de voir la vie comme je la vois. Je serais moi, attentive aux fenêtres qui se sont ouvertes et s’ouvrent encore. Avec cette certitude que le départ de la création personnelle, c’est prendre conscience que l’on est précieux et unique.»

«Il n’y a rien, alors je reste!»

On reviendra plus tard, quand même, à Vincent et Philippe, mais il faut pour comprendre et connaître un peu Martine Delerm, femme de gauche, femme libre, l’entendre raconter son arrivée en Normandie, à Beaumont-le-Roger: «L’Education nationale envoyait les professeurs où elle le décidait: à 22 ans, j’ai donc quitté Paris et sa frénésie pour le calme de la Normandie. Quand je suis arrivée dans ce collège, je me suis dit que ce n’était pas du tout ce dont j’avais rêvé pendant mes études. Mais puisque j’étais là et pas ailleurs, j’ai pris la décision d’y passer ma vie parce que c’était un bel endroit, que les enfants y étaient touchants et que j’avais envie de leur transmettre quelque chose. Et puis, cette région de silence et de tranquillité où il n’y avait rien sur le plan culturel exigeait une forte vie intérieure. L’idéal pour travailler à mes livres, mes dessins, mes envies.»

Les livres, les mots? Là aussi, les souvenirs esquissent la personnalité de Martine Delerm: «Contrairement à ce que les photographies en noir et blanc ont véhiculé, le monde des années cinquante était en couleurs. En couleurs vives, qui signifiaient, notamment dans les livres mais aussi les vitrines, le renouveau après la guerre. J’ai très vite eu envie de peindre, de dessiner, d’écrire, de lire. La pièce que ma grand-mère me glissait dans la main, c’était pour aller choisir soigneusement et patiemment un livre en librairie. À six ans, j’écrivais des poèmes très tristes. À onze ans, des pièces de théâtre – alors que je n’y étais jamais allée – et des romans. Dans la famille simple qui était la mienne, ces aspirations naturelles pouvaient être jugées dangereuses, mais l’école m’a proposé un univers magique où tout est devenu possible.»

«On m’a reproché, souvent, de ne pas savoir me vendre. Mais c’est parce que je ne suis pas à vendre! Et chaque fois que je suis éditée, je me dis que c’est un miracle. Car le livre jeunesse doit se débrouiller sans l’aide des médias qui lui prêtent très peu d’attention.»

Martine va travailler durement pour apprendre à dessiner ses pensées, pour illustrer elle-même ses albums au cœur desquels se cache une volonté précise, incontournable: «Je veux que l’album pour enfants exprime l’enfance. Les thèmes sont inspirés de mes propres questions, de mes douleurs à apprivoiser, à l’image de Marie Marine, cette petite fille qui va au bout de son rêve malgré l’opposition de sa mère. Ou de Camille, qui ne va pas au bout des choses parce qu’elle préfère les heures qui précèdent l’événement. Comme moi!»

Martine Delerm fuit les réunions mondaines, les soirées entre gens connus, les séances de dédicaces dans les salons du livre. «J’ai eu la chance d’être salariée, donc j’ai pu éviter de courir le cachet, les rencontres, qui a mon sens enlèvent à l’auteur une part de mystère pour ses lecteurs. Il devient le vendeur de ses livres alors que ce n’est pas son rôle. On m’a reproché, souvent, de ne pas savoir me vendre. Mais c’est parce que je ne suis pas à vendre! Et chaque fois que je suis éditée, je me dis que c’est un miracle. Car le livre jeunesse doit se débrouiller sans l’aide des médias qui lui prêtent très peu d’attention.»

La maternité comme source d'inspiration?

Pour biaiser, pour en revenir avec une sournoise habileté à Martine maman de Vincent Delerm, on lui demande si la maternité lui a amené quelque chose dans son affirmation littéraire. «Non! La maternité n’a pas nourri mon imagination car je n’ai pas d’imagination. Je vis, je ressens, je crois que je suis très égoïste. Pour dessiner ou écrire, une femme n’a pas besoin d’un enfant, juste d’un crayon, de papier, d’aquarelle, et d’une pièce à elle comme le dit Virginia Woolf. En plus, c’est drôle, la maman bénéficie du congé maternité quand elle en a le moins besoin, quand le bébé ne fait que dormir. J’ai donc beaucoup dessiné, dans cette période!»

À propos de livres et d’édition, et comme pour conforter l’idée qu’elle n’utilisera jamais son nom de famille, ou l’influence de son époux pour être éditée, Martine Delerm raconte: «Un de mes livres est systématiquement refusé par les éditeurs parce qu’il ne va pas dans le bon sens. En fait, dans mon histoire, le personnage de Wendy, dans Peter Pan, se révolte contre son créateur et refuse sa condition de petite fille stupide. Si Peter Pan veut recoudre son ombre, qu’il le fasse lui-même! Et surtout, elle ne veut pas prendre la place de Peter Pan, ça ne l’intéresse pas! En fait elle ne veut pas devenir une de ces femmes qui, pour l’égalité, se fondent dans l’image de l’homme au pouvoir. C’est cela qui dérange! Croyez-vous que les éditeurs suisses seraient moins frileux que les Français?»

Grain de sel

Aux côtés de Martine, Philippe Delerm écoute attentivement. «Je peux parler de chance, dit Martine en le regardant, car des gens ne rencontrent jamais la personne avec laquelle ils pourraient partager leur vie avec bonheur. Je ne dis pas avec facilité, je dis avec bonheur. Avec Philippe, nous nous sommes écrit pendant des années alors que nous nous voyions tous les jours. Nous nous écrivons encore, parfois, après 46 ans de mariage et de vie commune.»

Il arrive fréquemment que l’on demande à Martine si elle est fière de ses hommes. «On ne peut pas être fier ou fière du travail d’un autre. Vincent peut être fier de son travail. Philippe aussi. Quand j’ai attendu un enfant, en repensant aux événements douloureux qu’avait traversés ma famille, j’avais peur. J’attendais un enfant gentil et en bonne santé, il est arrivé et il est devenu un bel artiste. Je me permets un petit lien entre Vincent et un de mes livres. C’est l’histoire de Grain de sel – titre de l’album – petit clown au chômage après la faillite du cirque qui l’emploie. Mais il est vaillant, créatif, il fait un cirque à lui tout seul. Comme Vincent aujourd’hui fait son spectacle magnifique. Un livre prémonitoire? Peut-être.» (TDG)