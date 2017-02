Les skis raquettes réconcilient marche et glisse

La légende (marketing) raconte que les skis raquettes, appelés aussi ski Hok, auraient été inventés par les chasseurs des montagnes de l’Altaï, en Sibérie. Réactualisée au goût du jour, cette nouvelle activité hivernale, déjà bien implantée aux Etats-Unis et au Canada, s’invite désormais dans le Jura.

Fabriquées en Finlande, ces spatules larges et courtes, recouvertes d’une petite peau de phoque inamovible, allient la marche aux plaisirs de la glisse et s’adaptent à tous les niveaux. A plat, les sensations se rapprochent de celles de la raquette tandis qu’à la montée et à la descente, on retrouve les réflexes du ski de randonnée. «Le relief du Jura s’y prête à merveille avec ses petits vallons», explique Martin Romarie, directeur de l’Ecole de ski internationale des Rousses. Le Français propose des demi-journées découverte (dès 12 ans) au départ du Marchairuz ou au pied de la Dôle, ainsi que des semaines en traversée d’une cabane à l’autre.

Le matériel

«Les conditions idéales sont la poudreuse et la neige non tracée, précise le sportif en préparant le matériel pour l’initiation du jour. Il n’est par contre pas adapté à la neige gelée. On se fait plaisir sur des terrains peu accidentés mais hors des sentiers raquettes déjà damés.» Les skis raquettes pour débutants sont courts (127 cm) et munis de fixations universelles qui laissent le talon libre, sur le modèle de celles du télémark. Elles s’utilisent avec ses propres chaussures de randonnée qui doivent être rigides au niveau des chevilles mais dotées d’une semelle souple. Testées ce jour-là avec des bottes hivernales trop légères, elles ont provoqué de nombreuses chutes, faute d’un maintien insuffisant. Il existe aussi un modèle de spatules un peu plus grand (147 cm) avec des fixations de randonnée nordique et des chaussures adaptées beaucoup plus confortables et qui permettent de mieux diriger les skis. Dans les deux cas, on utilise de longs bâtons.

Oublier les réflexes du ski alpin

On commence par apprendre à maîtriser ses spatules dans de légères pentes. Il faut tout de suite oublier ses réflexes de ski alpin et éviter le chasse-neige lorsque l’on prend un peu de vitesse. Martin Romarie encourage dans un premier temps à descendre tout droit, les pieds parallèles, les genoux pliés et les bras bien en avant. La petite peau de phoque sous la semelle du ski freine en douceur sans amputer le plaisir de la glisse. L’apprentissage des virages est par contre un peu plus technique et entraîne sa série de chutes. C’est une manière ludique et sans danger de découvrir les sensations du télémark. Les jambes sont légèrement décalées, le talon se lève et le poids du corps repose sur le ski intérieur. Plus facile, on choisit de faire des petits pas en tournant afin de s’assurer une meilleure stabilité et moins de vitesse.

Mais le vrai atout des skis raquettes est d’alterner montées, descentes et plats avec toujours le plaisir de glisser à un rythme doux. On se déplace facilement entre les épicéas jurassiens en profitant du paysage et du calme loin de la foule. L’équipement pourrait bien séduire les amateurs de ski de fond ou de randonnée à la recherche de nouvelles sensations.

www.la-boite-a-montagne-jura.fr (TDG)